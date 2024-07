Liberazione di Arezzo. Celebrazioni a Indicatore e nella sala del consiglio

Una piccola croce sulle lapidi dei loro commilitoni caduti per liberare Arezzo, l’hanno depositate ieri rappresentanti del "Queen’s Royal Lancers".

È iniziata ad Indicatore la giornata per celebrare l’ottantesimo anniversario della liberazione d’Arezzo. Le celebrazioni sono proseguite al cimitero urbano. Poi all’interno della sala del consiglio comunale le autorità civili, religiose e combattentistiche hanno portato il saluto alla città. Da ultimo le celebrazioni sono proseguite al sacrario dei caduti di via dell’Anfiteatro e in piazza Poggio del Sole.