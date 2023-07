Liberazione della città Giornata del ricordo

TERRANUOVA

Importante appuntamento a Terranuova oggi alle ore 18 in piazza della liberazione dove si celebrerà l’anniversario della fine dell’occupazione nazifascista di Terranuova. "Il 22 luglio – afferma il primo cittadino Sergio Chienni – è una data molto importante perché commemoriamo la liberazione della nostra città. L’anno scorso l’abbiamo ricordata intitolando una via a Giuseppe Bigazzi, che è stato un sindaco importante della nostra comunità destituito dal regime fascista, mentre per quanto concerne gli eventi del 2023 ricorderemo in piazza della liberazione coloro che hanno combattuto e ci hanno lasciato proprio per donare la libertà al nostro popolo e alla nostra comunità i cui nomi sono iscritti nel monumento dedicato alla liberazione proprio nell’omonima piazza. Sarà un momento importante, accompagnato musicalmente assieme a un reading della storia che tutti noi vogliamo celebrare alla presenza dei parenti e dei familiare delle persone che ricorderemo".

Come ricordato dal sindaco ci sarà un reading teatrale condotto da Anna Chiara Fabrizio, nel quale proporrà delle letture a tema assieme a Simona Bertini che la accompagnerà all’arpa. Il regista della compagnia teatrale Dritto&rovescio, Riccardo Vannelli: "Sarà una cosa semplice ma comunque emozionale, afferma, che avrà il suo perché attraverso la voce e la narrativa che l’attrice di Anna Chiara Fabrizio metterà in scena attraverso le storie dei caduti per la libertà. Abbiamo creato delle storie drammatizzandole sui 6 partigiani che sono commemorati nel monumento ai caduti presente in piazza della liberazione. Ad accompagnare le parole di Anna Chiara ci sarà Simona Bertini all’arpa celtica come tappeto musicale".

Massimo Bagiardi