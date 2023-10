Liberali a confronto su futuro e iniziative

Oltre cento persone hanno preso parte ieri pomeriggio all’incontro politico in Sala dei Grandi dal titolo "Quale futuro per l’area liberale in Italia?". "Sono davvero soddisfatto, è stato sicuramente un appuntamento ricco di significato dove si è parlato di politica, del futuro dell’area liberale - ha commentato Angelo rossi, segretario regionale del Pli- di fatto anche del dopo Berlusconi che ha rappresentato per oltre 30 anni l’area liberale in Italia". Tra i partecipanti e coloro che sono intervenuti anche Paolo Guzzanti, ex senatore, giornalista e scrittore, Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, Stefano Scaramelli, capogruppo Italia Viva nel consiglio regionale della Toscana, Francesco Macrì, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Lucia Tanti, dirigente nazionale di Noi Moderati, Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana Diritti Umani e molti altri ancora, tra cui il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini. "Un pomeriggio in cui abbiamo parlato più che di temi proprio di politica - ha aggiunto Rossi - delineando la prospettiva futura per questa area politica".