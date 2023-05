Libera Valdarno ringrazia Simona Neri. “Sempre in prima fila sui temi della legalità e per il contrasto al gioco d’azzardo”

Arezzo, 17 maggio 2023 – Un ringraziamento per il lavoro svolto sul fronte dell’antimafia. È quello che il coordinamento valdarnese di Libera ha voluto tributare all’ex sindaco di Laterina Pergine Valdarno Simona Neri, che in questi anni si è impegnata per la cultura della legalità. Il suo impegno amministrativo è terminato con le elezioni, che hanno visto la vittoria di Jacopo Tassini. In questi anni la prima cittadina è stata in prima linea su temi di grande impatto: dal gioco d’azzardo, che favorisce anche la criminalità organizzata, alle iniziative contro la mafia. Libera ha ricordato battaglie comuni nel contrasto alla ludopatia.

“Abbiamo condiviso idee, progetti, incontri in uno sforzo comune che ha visto la nostra vallata dar vita a tante proposte innovative e diventare un luogo di sperimentazione partendo dall’educazione dei più giovani – ha scritto il referente dell’associazione, Pierluigi Ermini, rivolgendosi direttamente all’ex sindaco – E che dire del tuo amore per la figura di Peppino Impastato e del tuo gemellaggio e amicizia con la comunità di Cinisi… Là dove Felicia mamma di Peppino ebbe il coraggio di aprire nel lutto la porta di casa sua tu ti sei fatta promotrice di fare arrivare questo messaggio di speranza nelle tue scuole”.

"Sarà bello anche questa sera essere con te al teatro di Laterina a parlare di radio libere da Radio Aut a Radio 100 passi nel solco e nella memoria di Peppino e del suo amore per la libertà – ha aggiunto Libera – E la tua vicinanza a tutti i nostri progetti, non ultimo quello dell’invio dei nostri giovani del Valdarno ai campi di E!State Liberi ai quali tu non hai fatto mancare il tuo sostegno, consapevole come sei che questo è un progetto che supera i confini di un comune, ma educa i ragazzi a una nuova consapevolezza e a un’etica della vita basata sulla partecipazione e sulla solidarietà”.

“E cosa c’è di più bello che aiutare i nostri giovani a crescere in consapevolezza e fiducia in sé stessi…Sei sempre stata presente alle nostre iniziative, marce, cammini, incontri, dibattiti perché hai sempre sentito Libera Contro le Mafie come casa tua – ha continuato il coordinamento valdarnese di Libera – Spero e mi auguro che chi amministrerà Laterina-Pergine non vorrà disperdere questo patrimonio di valori che tu hai costruito sul fronte dell’antimafia sociale. Grazie Simona”, ha concluso Pierluigi Ermini.