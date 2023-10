"Li ho visti in azione sul cellulare". Il titolare racconta il dramma. A piedi tra gli alberi abbattuti

"Mancavano cinque minuti alle tre. Lo ricordo molto bene. È quando sul mio cellulare è arrivato il segnale di allarme scattato in azienda. Un suono che non avevo ancora mai sentito. Un istante dopo, ero con il telefonino in mano, nello schermo stavo assistendo in diretta al colpo. In tre, incappucciati, si stavano muovendo, velocemente all’interno della mia ditta, mentre la sirena suonava".

Lorenzo Farsetti, uno dei tre titolari dell’azienda orafa Multiform di Quarata, l’artista dietro le creazioni che ne hanno fatto la storia, racconta così il colpo che, suo malgrado, ha visto nelll’incredibile sequenza. Banditi in azione nonostante il sistema di allarme in funzione e già in collegamento con le centrali operative delle forze dell’ordine e agli istituti di vigilanza. Sullo schermo del suo telefono cellulare, Farsetti ha seguito tutto: li ha visti sfondare il cancello con una macchina usata come testa di ariete. Poi una volta all’interno dell’azienda, ha assistito alle fasi della razzia. Un colpo messo a segno nell’arco di venti minuti.

Il commando composto almeno da dieci persone (tre i banditi che l’imprenditore ha visto dentro la fabbrica) ha studiato il piano a puntino, curando ogni dettaglio e sopratutto, puntando sulla velocità. Un raid nel quale il calcolo del tempo per portare a termine tutte le fasi del maxi-colpo è stato il fattore determinante per la riuscita. Non a caso, i malviventi hanno costruito una "diga" di tronchi sullle vie di accesso intorno all’azienda per avere tempo necessario a completare la razzia di preziosi dalle cassaforti e, sopratutto, tempo necessario a guadagnare terreno nella fuga.

Un colpo, dunque, organizzato nei minimi dettagli. E Farsetti lo conferma nel racconto del dramma in diretta che ha vissuto durante quei minuti interminabili. "Abito ad appena tre minuti dall’azienda. Giusto il tempo di scendere di casa, salire in auto e arrivare prima che quei mascalzoni riescano a fuggire, ho pensato". Non è andata così. "Invece ho trovato tre strade sbarrate. Da non credere: i malviventi avevano disseminato di tronchi tagliati le vie che portano all’azienda. Li avevano sistemati in due punti della Setteponti, all’inizio e alla fine della zona industriale, e nella strada di accesso alla fabbrica. Volevano rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine. Non potevo muovermi: l’azienda era lì, a pochi metri, in mano a una banda di ladri, e non potevo arrivarci. A quel punto, sono sceso dall’auto e ho deciso di arrivarci a piedi". Insieme a lui anche le guardie giurate di Sicuritalia, allertate dall’allarme scattato in contempeoranea con l’assalto del commando. Cancello e porta principale erano state divelte ma quando Farsetti è arrivato dei malviventi "nessuna traccia. In venti minuti avevano messo a segno il loro piano".

Dentro la fabbrica, il caos. "I tre avevano fatto saltare con l’acetilene due cassaforti piene di catene d’oro già lavorate, portandone via circa trenta chili, per un valore di un milione di euro" continua con un filo di voce l’imprenditore. "Valore a cui bisogna aggiungere gli ingenti danni strutturali causati dall’esplosione". Poi agigiunge altri dettagli: "Hanno utilizzato un’auto come ariete, con la stessa sono fuggiti per poi abbandonarla nel piazzale di un’azienda vicina alla nostra. Con ogni probabilità hanno proseguito a piedi fino a raggiungere le auto dei complici. Adesso le indagini sono nelle mani dei carabinieri, al vaglio ovviamente le immagini delle telecamere interne, quelle che ho visto, in diretta, sul telefonino". Un colpo al cuore dell’azienda, non solo per il bottino milionario, ma anche per il senso di insicurezza che furti di questa portata sono in grado di insinuare nelle vite degli orafi. "Non eravamo mai stati vittima di un colpo. Per metterlo a segno è evidente che ci stavano studiando da tempo. Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli, niente lasciato al caso".