Lfi: sui treni il trasporto conci per l’alta velocità

Dodici mila camion in meno in tre anni sulle strade. Una svolta, che avrà riflessi sulla sicurezza e sull’impatto ambientale, quella segnata dall’azienda Pizzarotti e da Lfi, che, tramite la controllata Tft, con Mercitalia, hanno firmato un accordo di tre anni per far viaggiare conci, ovvero piastroni ricurvi utilizzati per foderare le gallerie dell’alta velocità, sui binari dell’Aretino.

Ieri da Lucignano è partito il primo convoglio, primo viaggio di ben 309 previsti in tre anni, direzione Firenze. "Durante ogni viaggio saranno trasportati 144 conci", spiega Bernardo Mennini, presidente di Lfi (nella foto). Ogni vagone "è come se trasportasse quattro camion che così facendo, togliamo dalla strada. Basti pensare che solo nella giornata di oggi (ieri, ndr) sarebbero dovuti essere impiegati 30 mezzi e in ognuna delle prossime spedizioni sarebbero stati 38". E "considerato il traffico e le problematiche connesse alla sicurezza nelle strade del nostro territorio, quello offerto dal servizio Lfi non è un contributo da poco, una svolta che segna un inizio virtuoso" conclude Mennini.

Ga.P.