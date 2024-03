Lezioni di sicurezza stradale. Il fratello di Scarponi dagli studenti

SANSEPOLCRO

La massima attenzione e l’interesse con il quale i giovani hanno seguito i vari interventi hanno firmato il successo dell’iniziativa sulla sicurezza stradale che ha messo in piedi l’associazione "Il Mosaico" di Città dei Castello, con prima tappa (nelle foto) – ieri mattina – nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi a Sansepolcro, dove erano presenti 40 studenti del liceo "Città di Piero". L’omaggio a Nico Dolfi, morto a 22 anni nel tragico incidente stradale avvenuto il 3 dicembre 2022 all’Altomare di San Giustino (quattro furono in totale le vittime), che era sia componente dell’associazione, sia ex studente del "Città di Piero". Il ricordo iniziale affidato a Carlo Reali, presidente dell’associazione: "Nico era un ragazzo bravissimo, sapeva coniugare lo studio con gli interessi sia nel campo sportivo che nella parrocchia e nell’associazione. Era il leader anche all’interno del nucleo familiare. A poco più di un anno da quella tragedia, abbiamo pensato assieme alla famiglia che questa iniziativa fosse il modo migliore per ricordarlo, invitando Marco Scarponi, fratello del campione di ciclismo Michele, anche lui morto in un incidente stradale nell’aprile del 2017 mentre si stava allenando in bicicletta".

Momenti persino toccanti, quelli nei quali sono stati ricordati Nico e Michele anche attraverso filmati, dando poi all’incontro una veste chiaramente educativa sulle regole da seguire al volante, ma anche in moto, in bici e con il monopattino. "L’operazione messa in piedi per due giorni coinvolgerà circa 600 ragazzi, perché ora ci spostiamo a Città di Castello. Gaia, un’amica di Nico, ha preparato un video e ha raccontato la sua amicizia, rivolgendo un monito ai ragazzi sulla consapevolezza che bisogna avere in tema di sicurezza e di utilizzo dell’auto, mentre Marco Scarponi ha parlato della storia del fratello Michele e del grande lavoro che la Fondazione svolge con le scuole. A portare la sua testimonianza anche Luca Panichi, ex ciclista perugino travolto da un’auto durante il cronoprologo del Giro dell’Umbria dilettanti del 1994, riportando una lesione midollare cervicale. Infine, emozionanti nelle parole e negli sguardi il saluto e il ringraziamento a nome dell’intera famiglia ai ragazzi rivolto da Andrea Dolfi, padre di Nico.