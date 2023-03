Lezioni di prevenzione sismica Il piano didattico entra nelle scuole

di Claudio Roselli

Quella della prevenzione sismica è una vera e propria cultura in Valtiberina, che è entrata a pieno titolo anche nelle scuole, coinvolgendo oltre un migliaio di studenti. Dal 2016 a oggi, prosegue il progetto didattico promosso dalla Fondazione Progetto Valtiberina. L’iniziativa, in corso di svolgimento, prevede cicli di incontri tenuti da esperti del settore all’interno delle scuole del Comune di Sansepolcro e si rivolge principalmente agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Il progetto nasce con lo scopo di informare le nuove generazioni circa le pratiche utili da mettere in atto al fine di limitare i danni connessi al rischio sismico e idrogeologico, a cui il territorio della Valtiberina Toscana è soggetto. Il ciclo di incontri formativi prevede lezioni suddivise in due parti, una teorica e una pratica e sono organizzate in due macro-categorie: il primo incontro, esplicativo dei fenomeni, è utile a comprendere le leggi che li determinano e a fornire ai ragazzi una base scientifica, mentre il secondo è focalizzato sulle problematiche che un evento sismico mette in campo. Nel progetto vi sono tecnici espressi da Progetto Valtiberina, affiancati da un team di architetti e geologi altamente esperti in materia.

Le lezioni si caratterizzano anche per l’ampio spazio dedicato ai laboratori: ciò permette ai ragazzi di mettere in pratica quanto appreso nel corso della lezione teorica sentendosi coinvolti in esperimenti che li vedono protagonisti. "Abbiamo pensato a questo progetto con la volontà di far conoscere ai ragazzi in età scolare le buone norme da seguire in caso si presentino fenomeni legati all’attività sismica – ha dichiarato David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina – e nel corso delle lezioni si ripassano le norme di evacuazione che ogni scuola deve tenere presente. Negli anni, abbiamo formato oltre mille studenti e avuto un grande riscontro. Oltre alla teoria, facciamo anche esempi concreti insegnando ai ragazzi a riconoscere la tipologia dell’ambiente in cui si trovano, ogni edificio ha dei luoghi sicuri in base a come sono costruiti ed è importante imparare a riconoscerli".