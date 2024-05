Lezioni di educazione ambientale: "Un parco per te" con 200 studenti

di Sara D’Alessandro

Si conclude oggi a Moggiona "Un parco per te", lo storico progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei comuni del Parco, che ha ottenuto il finanziamento del Ministero dell’Ambiente. Sono stati duecento i bambini e i ragazzi coinvolti in un’esperienza ricca e divertente alla scoperta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che hanno avuto modo di approfondire la conoscenza del territorio che li circonda, con l’obbiettivo di stimolare in loro il senso di identità e di appartenenza alla propria comunità locale e studiare ed apprezzare la grande biodiversità ed i valori culturali dell’area protetta. Durante l’evento conclusivo, le scuole partecipanti, avranno modo di esporre i lavori realizzati nell’ambito del progetto e di condividere questa esperienza con le altre classi che hanno aderito all’iniziativa.

Momenti di animazione con esperti e guide, oltre alla consegna del diploma di "Classe guida del Parco", renderanno questa giornata una festa a coronamento del percorso didattico vissuto durante l’anno scolastico. L’intento è quello di diffondere la consapevolezza del patrimonio naturale e la sensibilità ambientale nelle giovani generazioni, gettando le basi di un futuro più sostenibile attraverso la cura delle aree protette e la tutela dell’identità dei territori e delle comunità che vi sono radicate. Il progetto "Un Parco per te" ha permesso a ciascun docente di essere affiancato gratuitamente da un educatore ambientale con funzioni di tutor per l’intera durata delle attività di circa venti ore.

Insieme hanno delineato un programma su misura per la classe con interventi in aula e un’uscita sul territorio del parco, stimolando così la sinergia tra le scuole, il territorio e l’ente gestore dell’area protetta.

Negli anni sono stati elaborati progetti di varia natura, non solo naturalistici, ma anche storici, etnografici e culturali: dallo studio dei toponimi dei luoghi del Parco, alla cucina dei boscaioli, dalle tradizioni a tematiche più naturalistiche come la fauna, gli alberi e l’acqua.