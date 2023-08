Pochi giorni rimasti per iscriversi a Oida Campus, il Campus musicale organizzato da Orchestra Instabile di Arezzo, giunto alla terza edizione, dedicato a ragazzi di età compresa tra 11 e 16 anni e che si terrà, dal 2 al 7 settembre a Chiusi della Verna. I posti disponibili, per un totale massimo di 65, sono quasi esauriti e gli organizzatori invitano gli ultimi interessati ad affrettarsi nell’iscrizione che avrà come ultima data possibile il 10 agosto. In arrivo 6 giorni di intensa attività musicale ma anche di espressione corporea, danza, movimento, teatro, voce. Finale con una performance aperta al pubblico il 7 settembre al Santuario della Verna. Info oidarezzo.it.