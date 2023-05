L’export si siede a tavola Gastronomia: su le vendite Guidano olio, vini e salumi

di Luca Amodio

Olio d’oliva in pole position, così come il vino. Poi pasta, salumi e formaggi. Sono questi alcuni dei cibi aretini più gettonati all’estero. Un mercato, quello dell’export dei prodotti alimentari e bevande, che ad Arezzo ha significato ben 280 milioni nel 2022. Il 10% in più rispetto al 2021. E’questa la fotografia di un report realizzato da Coldiretti su elaborazione dei dati Istat che evidenzia numeri da record per la nostra regione: mai la Toscana ha esportato così tanto nel mondo.

L’export dei prodotti made in Tuscany vale oggi 3,3 miliardi di euro, oltre il 74% in più rispetto 10 anni prima. Meglio di Arezzo, fanno Firenza e Siena che in due valgono 1 miliardo e mezzo, poi Pistoia e Lucca, rispettivamente su 562 milioni e 361 milioni di valore. Poi, sotto Arezzo, le altre sorelle toscane: Livorno con 233 milioni, Grosseto con 185, Pisa con 158, Prato con 34 e Massa Carrara con 3,3.

Come detto, sulle esportazioni agroalimentari la nostra provincia sull’anno passato vede un extra in doppia cifra. "Un risultato notevole, considerato che la nostra provincia ha iniziato a investire davvero sull’export più tardi rispetto agli altri territori toscani - commenta soddisfatta Lidia Castellucci, presidente di Coldiretti Arezzo - gli sforzi verso i mercati stranieri si sono concentrati da metà degli anni ‘90, inizio anni 2000, in poi, ma in soli trent’anni il bilancio è decisamente positivo".

Ma quali sono i prodotti più richiesti fuori confine? "Il nostro olio alimentare è l’olio d’oliva, quello ormai noto delle colline aretine, senza dimenticare tutti i vini prodotti dalle nostre cantine". Spiega Castellucci, che poi aggiunge, "e poi, salumi formaggi e la pasta: quest’ultimo un prodotto vincente, anche in virtù dell’accordo siglato nel 2019 tra filiera agricola italiana e il pastificio Fabianelli, per la produzione di pasta 100% toscana che assicura agli agricoltori un prezzo minimo garantito, sempre superiore ai costi di produzione".

Il segreto del successo delle eccellenze locali è semplice. Made in Tuscany, e quindi in Arezzo, è sinonimo di qualità: alta qualità, cioè alimentazione sicura, trasparente e genuina. "I prodotti aretini più richiesti all’estero provengono soprattutto da piccole e medie realtà, che garantiscono un’alta qualità dei nostri prodotti alimentari: questo cercano gli importatori, produzioni di nicchia che garantiscono un marchio d’eccellenza", prosegue il presidente di Coldiretti.

I principali acquirenti? "In Europa, Germania e Regno Unito, anche con un calo per via della Brexit. Poi gli Stati Uniti che rimangono il principale importatore. Ma grande attenzione anche al mondo orientale, come dal Giappone attratto dai nostri prodotti, anche perché componenti di una dieta salutare ed equilibrati", conclude Castellucci.