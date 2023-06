L’export cresce ma non accelera Il traino oro, la moda perde quota

di Lucia Bigozzi

L’export tiene, nonostante il freno congiunturale all’economia. La crescità c’è e i dati Istat elaborati da Camera di commercio sul primo trimestre dell’anno indicano a livello provinciale un andamento con il segno più: 0,4% sul 2022, oltre 2,6 miliardi in valore assoluto. Il punto è che l’incremento non viaggia alla stessa velocità dell’anno scorso. È un dato inferiore alla media regionale (17,1%), condizionato dalle performance di alcune province, tuttavia le esportazioni aretine (18,2% sul totale regionale) si confermano al secondo posto nella classifica toscana subito dopo Firenze.

Il dato aretino resta fortemente ancorato al traino del settore orafo. "Se si considerano i dati al netto delle poste relative all’oreficeria e ai metalli preziosi, l’export provinciale fa segnare un +15,3%. Almeno in questo primo trimestre, prosegue l’andamento negativo della voce principale dell’export aretino: i metalli preziosi", commenta Massimo Guasconi presidente dell’ente camerale. Nel primo parziale del 2023 le esportazioni si sono attestate a poco più di 1 miliardo di euro, in calo del 14,7% rispetto all’anno precedente, per un valore complessivo che supera di poco il miliardo. L’altro fattore che condiziona l’andamento è il prezzo dell’oro, in aumento del 5,2% nelle quotazioni in euro.

"Il quadro economico complessivo presenta molti elementi di incertezza. Le previsioni di aumento del Pil nazionale vedono alla base i servizi, mentre manifatturiero e costruzioni sono in rallentamento", aggiunge Guasconi. C’è poi la "zavorra" inflazione a frenare i consumi delle famiglie, oltre all’incognita della guerra in Ucraina.

Oreficeria e gioielleria in controtendenza, perchè se i metalli preziosi flettono, le vendite all’estero di gioielli e monili sono aumentate dell’8,4%, attestandosi a oltre 790 milioni. "Nel periodo di riferimento, c’è stata un reale aumento della domanda che comunque, comincia a dare qualche segnale di assestamento", osserva Marco Randellini, segretario generale della Camera di commercio. Segno positivo, in particolare per il distretto di Valenza (+24,4%) e Vicenza (+6,9%). A livello nazionale il comparto gioielleria sale nell’export al +17%.

Altro dato strategico: i gioielli aretini incassano più richieste dai mercati di riferimento nello spazio di un anno. È il caso degli Emirati Arabi Uniti (+5,4%), la Turchia che segna un +53,8% e conquista il podio. Seguono gli Stati Uniti (+3,5%), Hong Kong (+16,6%) e la Francia (+6,6%). Ci sono altri settori in crescita e su tutti svettano le apparecchiature elettriche con un +56,3% per un valore complessivo di 186 milioni. Un dato, seppur parziale che surclassa l’export della moda che continua a crescere con un +21,2% ma non quanto il comparto elettrico.

Se questa è la fotografia aretina, Randellini è prudente: "Sarà necessario attendere il prossimo trimestre per meglio comprendere il trend annuale delle esportazioni".