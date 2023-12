L’ex tabaccaia diventa una Rsa. Cantiere aperto da inizio anno

Un progetto del quale si parla da tempo e che, con l’avvento del nuovo anno, comincerà finalmente a materializzarsi. Partiranno, infatti, l’8 gennaio, a Laterina, i lavori per la costruzione della nuova residenza socio - sanitaria per anziani non autosufficienti che accoglierà fino a 80 ospiti oltre ad offrire nuovi servizi per il territorio e un importante punto di riferimento a livello locale. Prenderà vita grazie alla "Sereni Orizzonti", gruppo che gestisce 5600 posti letto distribuiti in 80 Rsa in Italia e in Spagna e che vanta la bellezza di 3500 dipendenti. Consentirà di riqualificare l’intera area a valle del centro storico del paese grazie anche al miglioramento della sicurezza del tratto della strada provinciale 2 Vecchia Aretina dove, per l’appunto, sorgerà la struttura.

Riguarderà i lavori di recupero dell’ex tabaccaia, costruita nei primi del ’900 e che vive ormai da anni una situazione di assoluto degrado, che saranno orientati al mantenimento dei suoi caratteri morfologici e tipologici di questo edificio che appartiene alla memoria storica del comune amministrato da Jacopo Tassini. Alle opere di urbanizzazione, all’interno del progetto, si prevede anche di riqualificare la strada Upina, che rappresenta un percorso storicizzato di collegamento con il centro del paese, e sarà un edificio a basso impatto ambientale, con caratteristiche all’avanguardia per quanto concerne l’eco sostenibilità e il risparmio energetico e idrico.

Verrà realizzato in classe energetica A3 in grado di produrre, così, autonomamente 170 mila kWh di energia da fonti energetiche rinnovabili, vale a dire il 60% del suo intero fabbisogno, consentendo di ridurre le emissioni in atmosfera di oltre 127 tonnellate all’anno di anidride carbonica.

Un altro aspetto positivo riguarderà anche i posti di lavoro con tante e differenti figure professionali che avranno, tra le altre, ripercussioni molto positive a livello occupazionale sul territorio valdarnese e non solo. "Per il comune che amministro - afferma proprio il primo cittadino Jacopo Tassini - è motivo di grande soddisfazione perché oltre a creare una struttura all’avanguardia capace di ospitare persone con problemi purtroppo gravi si creano anche buone opportunità di lavoro che potranno essere distribuite all’interno della vallata. Sono poi felice - conclude - che si vada a recuperare una parte come l’antica tabaccaia che versa in un grave stato di degrado ormai da tantissimi anni. Insomma, siamo davanti a una bellissima notizia sulla quale aspettavamo ormai da tempo passi concreti e che per fortuna si concretizzeranno a partire dall’inizio del 2024".