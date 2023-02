L’ex sindaco Fanfani colora Borgunto Meraviglie nell’atelier

Alla vigilia di una mostra personale, che presto aprirà i battenti a Sansepolcro a fine marzo, Giuseppe Fanfani, da sempre appassionato di arte, oltre che pittore apprezzato da tempo, avendo ereditato in tale senso una passione e predisposizione familiare, ha inaugurato il suo atelier in via Borgunto nell’intento di creare un luogo dove lavorare in silenzio ed esporre i suoi lavori.

Si tratta di un ambiente elegante che va oltre la funzione di laboratorio e raccoglie invece tutte le passioni di Giuseppe Fanfani, dedito non solo a realizzare tele importanti, tra cui quelle dedicate a Dante nel 2016, ma anche presepi su modello di quelli napoletani, da lui ottenuti con l’uso di elementi antichi recuperati, e giocattoli per bambini, capaci di evocare il sapore di un tempo. Mobili, cornici, gessi ottocenteschi da accademia, tra cui quello della Venere di Cnido sopra una base settecentesca da processione, una sorta di unione di sacro e pagano. E poi sculture antiche, accolgono il visitatore, che come se d’improvviso entrando avesse la sensazione di essere coinvolto nella dimensione artistica privata di chi ospita.

Liletta Fornasari