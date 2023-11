L’ex Mirage diventa supermercato

E’ il D Day del Conad di Monte San Savino che oggi apre ufficialmente le sue porte, là in viale Santa Maria delle Vertighe, dove un tempo sorgeva il tempio della movida aretina, Le Mirage, la discoteca che ha fatto ballare generazioni e generazioni. "Siamo orgogliosi di inaugurare questo nuovo punto vendita a Monte San Savino per rispondere a tutte le esigenze della nostra clientela – hanno dichiarato i Soci Conad nord ovest, Paolo Gista e Barbara Buracci, già presenti sul territorio aretino con altri 4 punti vendita – "un supermercato dotato delle migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale, che va a riqualificare un’area importante per i cittadini, e che ci permette di restituire ai clienti uno spazio funzionale, con una proposta di spesa completa e di qualità." Il punto vendita nasce sul terreno dell’ex locale notturno, che già da alcuni anni aveva chiuso i battenti e che per la costruzione del supermercato è stato interamente demolito per far spazio alla nuova struttura di 1000 metri quadrati. Al nuovo Conad troveranno spazio 40 addetti, di cui 35 nuove assunzioni che sono state reclutate proprio nel territorio di Monte San Savino, Marciano, Lucignano e dintorni. Tra l’altro c’è stata una grande partecipazione ai colloqui di ricerca personale: un aspetto non scontato, che evidenzia un certo interesse verso la nuova offerta di lavoro. Ed era anche un auspicio degli amministratori che nei mesi scorsi avevano seminato la speranza che il nuovo cantiere, oltre a riqualificare un’area del paese, potesse dare anche nuovi opportunità di lavoro. "L’edificio è stato attentamente riqualificato grazie anche alla presenza delle migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale", spiega Conad. Il supermercato effettua il servizio di spesa online in modalità "ordina e ritira", accetta i buoni pasto, e permette il pagamento di bollettini e ricariche telefoniche. Inoltre, dispone di un parcheggio da oltre 100 posti auto, di una rete Wi-fi e consente l’accesso agli animali.