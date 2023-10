L’ex isola felice nella spirale della violenza

Se qualcuno ancora crede all’isola felice, quella in cui non succede mai nulla e la sicurezza non è in discussione, è bene che non legga la cronaca di Arezzo di questi giorni, o meglio di queste settimane. Quella in cui ormai ogni fine settimana è punteggiato da episodio di violenza più o meno gravi tra amici (o presunti tali) e spesso per questioni di donne e avances sgradite.

Duelli rusticani con coltelli, accette, trincetti e anche narghilè in frantumi usati come armi mortali. Sono storie di marginalità in cui spicca l’efferatezza di una violenza gratuita, l’analfabetismo delle emozioni, la crescita esponenziale di reati commessi in branco: per una parola di troppo si può uccidere. Dite addio all’isola felice.