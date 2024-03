L’ex cinema Impero è del Comune: "Via al piano per il centro culturale"

È l’epilogo di una storia lunga decenni. L’ex cinema teatro Impero diventa definitivamente di proprietà del Comune di Montevarchi. È stata infatti firmata la convenzione urbanistica a cui era legata la cessione, rendendolo a tutti gli effetti un bene del patrimonio pubblico. Per la svolta storica esulta Silvia Chiassai Martini(nella foto a destra), che aveva inserito questo obiettivo nel suo programma elettorale: "Siamo molto soddisfatti – ha affermato – finalmente l’immobile è diventato di proprietà comunale dopo decenni di promesse non mantenute e recuperi faraonici mai realizzati".

Nel 2019 l’edificio fu messo in sicurezza con un intervento di oltre 320mila euro per rimuovere delle lastre di eternit dal tetto, sostituire la copertura ammalorata e ricostruire la muratura crollata realizzando una nuova copertura provvisoria. "Una procedura lunga e difficile - ha ricordato il primo cittadino - seguita in accordo con la Procura della Repubblica, dopo il sequestro dell’immobile, insieme a tutte le autorità competenti in materia di vigilanza sanitaria e ambientale, a seguito di un esposto".

L’immobile di via Pascoli è stato al centro di una vicenda lunga e molto complessa, che si trascinava da tempo. "Nel 2010 infatti - ha aggiunto - a seguito di accordi con l’amministrazione Valentini, una società privata acquistò la struttura con la promessa di cederlo al Comune in cambio di slu, ossia di capacità edificatoria da trasferire altrove. Il Comune, avrebbe dovuto accedere ai fondi Piuss, per il suo completo recupero, invece l’amministrazione Grasso inspiegabilmente abbandonò il progetto, non accettando i fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana per la ristrutturazione dell’immobile, oltre 4 milioni e 500mila euro, che furono così dirottati su un altro progetto a Piombino.

Da quel momento è iniziato un calvario fatto di degrado, indifferenza, di rischio per la salute a cui noi abbiamo lavorato in questi anni con caparbietà e determinazione per porvi rimedio". L’edificio, chiuso dagli anni Ottanta dopo una parentesi in cui fu anche discoteca, adesso dovrà essere recuperato. Ma restituire ai montevarchini un semplice teatro è da ritenersi una scelta "miope e irresponsabile" secondo Palazzo Varchi, che porterebbe solo ad un ulteriore costo. "Se vogliamo veramente pensare al futuro di questo luogo - ha puntualizzato Chiassai - si deve approntare un progetto ‘al passo con i tempi’ con una base di sostenibilità economica chiara e certa. L’investimento necessario per il recupero dell’ex Impero sarà certamente notevole, viste le condizioni in cui versa e non potrà essere sostenuto dalle casse comunali. Quindi valuteremo sia i possibili bandi regionali o ministeriali, o collaborazioni con il privato attraverso un partenariato pubblico-privato come già fatto con i lavori all’antistadio". L’idea della giunta è quella di trasformare l’Impero in un centro culturale in grado di ospitare le attività legate alla musica, al teatro e alla danza. Punto di riferimento per eventi, con particolare attenzione rivolta al sociale.