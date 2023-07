Leviero legato alla sedia di un bar si impaurisce: scappa e travolge tutti. Quattro feriti

Cortona (Arezzo), 23 luglio 2023 - Un levriero legato alla sedia di un bar a Cortona ( Arezzo) si è impaurito ed è scappato trascinando via la seduta: nella corsa ha ferito quattro persone che si trovavano a passeggiare ieri sera nel centro del comune dell'Aretino.

Secondo quanto riferito dal sindaco Luciano Meoni, testimone dell'accaduto, il proprietario del cane, dopo aver legato l'animale alla sedia, si è intrattenuto al bar con amici. Ad un certo punto il levriero si sarebbe impaurito per il tono forte delle voci e si sarebbe dato alla fuga in Rugapiana, strada centrale di Cortona, a quell'ora, circa le 22, affollata.

Nella sua corsa con la pesante sedia di metallo ha ferito due settantenni e una coppia cinquantenne, riuscendo poi a divincolarsi dopo la rottura del guinzaglio e fuggire.

Sul posto sono arrivati i soccorsi: le quattro persone ferite sono state accompagnate al pronto soccorso per accertamenti avendo riportato forti contusioni. A soccorrere per primo i passanti colpiti il sindaco che ha poi chiamato i sanitari. Ai carabinieri il compito di fare chiarezza sull'episodio: in corso accertamenti a carico del proprietario. Il cane non è stato ancora ritrovato.