Letture di Primavera con Nati per leggere in biblioteca

Quest’anno sarà la città di Arezzo a celebrare il Capodanno dell’Annunciazione. Il 25 marzo infatti era la data nella quale fino al 1749 in Toscana si faceva iniziare il nuovo anno. Per l’occasione la città ospiterà lo straordinario patrimonio di tradizioni custodito dalla nostra regione e coglierà l’occasione per mostrarsi in tutta la sua bellezza. Tanti saranno gli appuntamenti ed eventi importanti che si svolgeranno dal 24 al 26 marzo e anche la Biblioteca dei Ragazzi vuole fare la sua parte, celebrando questo appuntamento dedicandolo ai nostri più piccoli lettori.

Le consuete letture di Nati per Leggere infatti saranno dedicate alla primavera come tempo di rinascita e di nuova vita. Le letture a bassa voce saranno curate dai preziosi lettori volontari che sceglieranno i libri dallo scaffale dedicato e calibrati in base alla fasce di età dei bambini.

Oggi martedì 21 marzo alle ore 17 appuntamento alla biblioteca di Arezzo con "E poi…è primavera", incontro rivolto ai bambini di 2-3 anni e ai loro genitori, domani mercoledì 22 marzo alle 17 c’è "Primavera", incontro rivolto ai bambini da 6 a 24 mesi e ai loro genitori.

Giovedì 23 marzo sempre alle 17 appuntamento con "Il piccolo seme", incontro rivolto ai bambini di 4-5 anni e ai loro genitori.