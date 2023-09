Lettere al blu in Fortezza La mostra di Raffeallo Lucci

E’ stata inaugurata ieri in Fortezza la mostra di Raffaello Lucci "Lettere al blu". L’esposizione sarà aperta fino al 22 ottobre organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con il Comune. Lucci è un artista originario di Arezzo nato nel 1948. Nella sua lunga carriera si è formato facendo pratica sul disegno dal vero e copiando i grandi classici. Tuttavia la sua ricerca lo ha portato a una personalissima cifra stilistica fondata su un linguaggio astratto-informale. Lucci ricostruisce la realtà sensibile per mezzo di perfetti equilibri di colori. Le sue composizioni sono costruite per mezzo di zone cromatiche che rispecchiano una sensibilità pura dal carattere lucido e razionale. La sperimentazione di Lucci coinvolge anche la parola scritta come elemento simbolico e misterioso che contestualizza il suo espressionismo astratto. Così l’autore, Raffaello Lucci su Lettere al blu: "Questo luogo, offertomi dal tempo e dal passo delle cose, assieme alla disposizione delle opere qui accolte, permette la visione e l’ascolto - nel vero e in riassunto- del percorso omonimo, tracciato e affidato ai pixel del web. In una osmosi reversibile, dal virtuale alle pietre e viceversa, il visitatore può seguirne i passaggi ed incontrare – come stazioni di snodo – momenti che ne hanno caratterizzato e determinato lo sviluppo. Da questi rifugi del tempo, che mi hanno ispirato il progetto, va il ringraziamento alla sensibilità e all’attenzione accordatemi perché questo incontro avvenisse". "Conosco bene Lucci, artista originale e raffinato che ama sperimentare e creare con i colori, questa mostra racconta la sua arte valorizzata dal suggestivo scenario della Fortezza" dice il sindaco Ghinelli.