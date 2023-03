Lettera a Bezzini (finora) senza risposta Sindaci in allarme: "Serve un incontro"

I giorni passano e il cellulare nonon registra la chiamata attesa. Neppure la posta elettronica segnala la mail che dovrebbe far seguito alla lettera partita da Arezzo con in calce le firme degli amministratori delle zone sanitarie aretine, con in testa il vicesindaco Lucia Tanti che da settimane sollecita un incontro con l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. Unico tema sul tavolo: le difficoltà del volontariato e la preoccupazione che il corto circuito dovuto a rimborsi regionali insufficienti a fronte di rincari su carburante, manutenzione dei veicoli e attrezzature, possa impattare sui servizi socio-sanitari garantiti in ogni comunità. "Il problema non è tecnico bensì politico", continua a tuonare Tanti sottolineando che "dopo il confronto con le associazioni di volontariato e la mappa dei tagli paventati da giugno se nel frattempo la Regione non interverrà concretamente, abbiamo chiaro il quadro di quello che potrebbe succedere in città e nelle vallate: si rischia la riduzione progressiva dei servizi essenziali alle persone e questo non possiamo consentirlo".

Di qui il pressing sull’assessore Bezzini che, ad oggi, non ha risposto alla richiesta del faccia a faccia con gli amministratori aretini, demandando la "pratica" al direttore generale della Asl, Antonio D’Urso, già al lavoro con le sigle del volontariato per ottimizzare tempi e organizzazione dei servizi. Ma questo è un piano tecnico, non politico.

LuBi