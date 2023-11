Letizia Fuochi. Canzoni d’amore e di protesta

"Qualcosa in cui credere ancora - storie e canzoni d’amore e di protesta" è il titolo del concerto in programma stasera alle 21.30, al Teatro Comunale di Cavriglia. La rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori, proporrà il concerto di Letizia Fuochi. Insieme a Francesco Frank Cusumano alla chitarra, presenterà appunto storie e canzoni d’amore e di protesta. La cantautrice fiorentina racconterà storie e canzoni come fossero uno specchio riflesso e rovesciato di questo momento storico così fragile e complesso. Alla vigilia del 25 novembre - Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne - il valore delle ricorrenze, proprio in questi giorni, assume un significato ancora più evidente: "affinché abbiano un valore effettivo - ha dichiarato Fuochi nel presentare il concerto - non dobbiamo unicamente ricordarle, ma occorre riconoscere, nella necessità di ricordare, il nostro personale agire, la nostra personale responsabilità a tutela, monito, cambiamento. Perché la nostra vita e la nostra libertà cominciano a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano. Amore e protesta sono sentimenti alti, innescano rivoluzioni e cambiamenti stabiliscono diritti e responsabilità, veicolano coscienza e conoscenza, ci rammentano come ogni rivendicazione debba sempre essere autentica e soprattutto meditata". Per informazioni e prenotazioni: tel. 055 9120363, 377 4494360 oppure 055 9669733. Ingresso 12 euro (online 11 euro). La stagione del teatro comunale di Cavriglia proseguirà poi venerdì 1 dicembre un altro gradito ritorno: Giacomo Rossetti. Cantautore e brillante narratore presenterà uno spettacolo legato al suo recente libro "La solitudine degli spaghetti". Con Paolo Batistini alla chitarra, proporrà un concerto fra musica, racconti e conversazioni con Enzo Brogi e Filippo Boni. A conclusione della rassegna, il terzo grande ritorno dopo il successo di "Le ragazze di San Frediano", nuovo lavoro di Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino, dal romanzo di Louisa May Alcott il suo capolavoro "Piccole donne crescono?" giovedì 7 dicembre un’anteprima che rivela angolature diverse dell’eterna storia delle sorelle March.