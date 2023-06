L’estate bollente dei pendolari Meno treni per i lavori in galleria "Un’odissea il viaggio a Firenze"

di Angela Baldi

Estate di passione per i pendolari aretini che si sono visti sopprimere una serie di treni senza preavviso. Col viaggio verso Firenze (e ritorno) che si è allungato. Sarà così fino a settembre, per completare i lavori di ampliamento alle gallerie tra Firenze e Bologna finalizzati all’adeguamento agli standard europei per il traffico merci.

"Dalla settimana scorsa gli intercity da Arezzo a Firenze si fermano a Campo di Marte e non proseguono – spiega Dimitri Abbado portavoce del comitato pendolari di Arezzo –: e sono stati soppressi gli intercity che fanno la tratta in direzione sud. Motivo? I lavori per allargare le gallerie tra Firenze e Bologna che vedono penalizzata la linea lenta a favore dell’alta velocità. La cosa grave è che di queste modifiche su corse e fermate, nessuno ci ha avvertito". I pendolari dicono di aver scoperto sul campo che, ad esempio, il treno delle 7,32 in partenza da Arezzo, adesso si ferma a Campo di Marte e non prosegue.

"Per questo, è obbligatorio scendere e aspettare il treno lento per Santa Maria Novella, e così al contrario. Il disagio è grande sia in andata che al ritorno – prosegue il portavoce dei pendolari aretini -. All’andata i tempi di chi deve arrivare a Santa Maria Novella si allungano di mezz’ora, al ritorno anche molto di più. Chi deve tornare da Rifredi, ad esempio, non ha più l’intercity verso Arezzo ed è costretto a tornare indietro verso Campo di Marte o Santa Maria Novella per trovare un altro treno. Si perde un sacco di tempo e il viaggio si allunga anche di due ore". Il comitato contesta "la mancanza di informazione sul treno e in stazione. Abbiamo scoperto sulla nostra pelle i cambiamenti e i disagi che proseguiranno fino al 9 settembre, chiedendo spiegazioni al controllore".

I pendolari lamentano soprattutto il corto circuito di comunicazione. "Non è stato indicato neanche che per limitare i disagi è stato inserito un Freccia Rossa che aspetta a Campo di Marte chi deve proseguire per Bologna allo stesso prezzo. Ma senza saperlo, la maggior parte dei pendolari scende rassegnato e prosegue con altri treni cambiando per Santa Maria Novella. Il disagio più grande resta la mancanza di intercity che venivano da nord utilizzati al ritorno". La fascia oraria più penalizzata è quella del pomeriggio e il timore dei pendolari è che "dal 9 settembre non vengano ripristinati tutti i treni, ma soltanto alcuni".