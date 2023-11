L’esonero che non paga. La Cremonese vince 3-0

La Cremonese vince con autorità il derby e vola sempre più in alto, il Brescia incappa nella quinta sconfitta consecutiva e torna a tremare. Il 3-0 finale per la formazione grigiorossa, del resto, è una fotografia adeguata ad una partita che la squadra di Giovanni Stroppa, ex di turno, ha gestito dall’inizio alla fine, confermando il suo ottimo rendimento in trasferta e continuando così la sua marcia di avvicinamento alle posizioni che contano della serie B. Solo dolenti note, invece, in casa biancazzurra. Le Rondinelle sono state fatte scivolare da questo perdurante black-out ad un solo punto dalla zona play out, facendo riapparire i fantasmi della passata stagione. Inoltre, dopo l’esonero di Gastaldello, il presidente Cellino (ha un record di 52 esoneri) non ha ancora individuato il suo successore e l’occasione offerta al traghettatore Luca Belingheri non ha certo riservato sorprese positive per la ripartenza del Brescia. Un nuovo passo falso che rilancia la ricerca del nuovo tecnico che il massimo dirigente biancazzurro dovrà comunicare nelle prossime ore, sfruttando, magari, la pausa per ricaricare una squadra che sembra tornata indietro all’anno scorso. Dopo aver visto tramontare le piste che conducono a Vecchi, Nicola e agli ex Baldini, Iachini e Maran, si è fatta largo l’ipotesi Roberto Venturato, che in questo momento sarebbe in vantaggio su Luca D’Angelo e Cristiano Lucarelli.

Il derby con la Cremonese, in effetti, ha avuto ben poca storia. Le Rondinelle partono con buona volontà, ma i grigiorossi prendono in mano ben presto le redini del gioco e al 17’ Vazquez, sugli sviluppi di una punizione di Buonaiuto, manda la sfera sulla traversa, ma Ravanelli è il primo a giungere sulla ribattuta e ad insaccare il vantaggio che la formazione di Stroppa non si lascerà più sfuggire. Le Rondinelle provano a reagire, ma continua il controllo degli ospiti, che al 32’ firmano il raddoppio con il bomber Coda. Il Brescia non vuole alzare bandiera bianca, ma non riesce a mettere in pericolo l’esordiente Jungdal. È anzi la Cremonese ad andare vicina al tris che, dopo un gol annullato dal Var a Ghiglione al 32’ della ripresa, arriva proprio all’ultimo minuto del secondo tempo, quando Okereke firma il definitivo 3-0.