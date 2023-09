L’esercito dei 43 mila torna in classe. Curtolo: "Cattedre coperte all’80%"

È un esercito di 43393 studenti quello pronto a tornare in classe in tutta la provincia. Domani la campanella suonerà per 5489 bambini delle scuole statali dell’infanzia divisi in 248 sezioni, 12307 alunni della primaria per 651 classi. E poi 8674 studenti delle medie che riempiranno 419 classi, seguiti da 16923 ragazzi delle superiori divisi in 779 aule. Si tratta di numeri in diminuzione costante che, anno dopo anno, vedono ridurre il numero degli studenti di ogni ordine e grado. Nel 2022 la platea degli alunni della provincia di Arezzo era composta da 12.520 bambini della primaria, 8776 delle medie e 16932 alle superiori. A questi si aggiungevano i 5476 piccoli delle scuole dell’infanzia statali per un totale di 43704, 311 alunni in più di quelli che iniziaranno domani il nuovo anno scolastico.

Ad aumentare sono invece i prezzi del ritorno sui banchi. Gli studenti dovranno districarsi tra il caro-libri e l’impennata del corredo, con le famiglie chiamate a sborsare anche più di mille euro per medie e superiori.

A tutti i bambini e i ragazzi della provincia che iniziano l’anno scolastico, va l’augurio alla vigilia del provveditore Roberto Curtolo. "In bocca al lupo a tutti gli studenti in vista del rientro a scuola - dice il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale - abbiamo lavorato per garantire un inizio di anno scolastico con una copertura dei posti docenti intorno all’80%, forse anche di più. Il personale che manca è dovuto alle rinunce e alle proteste rispetto ai posti assegnati. Questa situazione permette di partire con i migliori presupposti. Speriamo anche che i presidi e le autorità sanitarie facciano il loro mestiere e che i ragazzi possano entrare tranquilli a scuola senza avere nuovamente l’assillo e la spada di Damocle sulla testa di provvedimenti sanitari restrittivi ed estemporanei magari su iniziativa dei singoli, visto che non ci sono criticità sanitarie evidenti o manifeste.

Il primo giorno è un momento di ritrovo e riconoscimento dei vecchi compagni e di conoscenza dei nuovi, di ripresa di un modello relazionale che segna la vita e incide nel futoro di tutti noi. L’inizio dell’anno scolastico deve essere vissuto nel migliore dei modi e avere la quasi totalità dei docenti in cattedra significa inziaire con maggior responsabilità e attenzione".

Anche Oxfam è al lavoro per il rientro a scuola. L’organizzazione nel nuovo anno sarà a fianco di oltre 6.000 studenti toscani di 150 scuole per ridurre il rischio di abbandono, che ancora riguarda l’11,1% dei ragazzi e 1 studente straniero su 3.

Metà dei diplomati alle superiori nel 2023 non ha raggiunto le competenze di base, un dato in peggioramento. Dopo il successo dell’edizione 2022, torna così da settembre Oxfam Back to School, l’offerta formativa rivolta a centinaia di insegnanti e educatori, sulle grandi sfide di oggi: dall’uguaglianza di genere, al contrasto ai discorsi d’odio, alla lotta al cambiamento climatico, ai temi dello sviluppo sostenibile, all’integrazione.

Centrale il lavoro dei prossimi due anni ad Arezzo per lo sviluppo dei Patti Educativi di Comunità. Si tratta dello strumento introdotto dal Ministero dell’Istruzione per affrontare sui territori le emergenze del mondo scuola, che si sono aggravate negli anni dalla pandemia: dalla carenza di strumenti di sostegno didattico e inclusione dei ragazzi a rischio di abbandono scolastico precoce, alla mancanza di competenze digitali nelle scuole, alla messa a disposizione di nuove strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, per svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali.