L’Eroica Juniores fa tappa a Montevarchi

Arezzo, 21 marzo 2024 – L'Eroica Juniores Nation Cup Internazionale, che vedrà la partecipazione di giovani ciclisti provenienti da 29 paesi, il 20 aprile prossimo farà tappa a Montevarchi. Si svolgerà per la prima volta anche nelle province di Arezzo, oltre a Grosseto e Siena, muovendo circa 2000 addetti tra atleti, staff e organizzatori. L'evento è stato presentato questa mattina in una location prestigiosa, “Esperienza Europa – David Sassoli” che in Italia rappresenta il Parlamento Europeo. Erano presenti il vice presidente del Parlamento europeo Roberts Zile e non è mancato il saluto del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. C'ra anche il Sindaco Silvia Chiassai Martini in rappresentanza della terza tappa della Juniores che partirà da Siena e arriverà a Montevarchi in piazza Benedetto Varchi.

Il presidente Franco Rossi e Giancarlo Brocci di Eroica Italia Asd hanno illustrato come l’evento sia diventato un vero e proprio stile di vita che va oltre lo sport e che ha conquistato numerosi paesi nel mondo. “Siamo molto orgogliosi di ospitare Eroica Juniores Nation Cup – ha detto il sindaco di Montevarchi - un’occasione di grande valore sportivo e turistico, una vetrina per il nostro territorio che sarà un punto di riferimento internazionale e nazionale per gli appassionati delle due ruote. Un modo per aprirsi ai giovani atleti provenienti da tutto il mondo, in stretta collaborazione con le nostre realtà sportive, Olimpia Valdarnese, Gs Aquila e GS Avis, che ringrazio per il grande aiuto organizzativo che ci stanno dando a titolo gratuito per la riuscita di questo evento speciale. L’Eroica nella sua unicità - ha aggiunto - unisce lo sport ad una tradizione fatta di anima, paesaggi, eccellenze del territorio, che sono sicura attirerà tante persone e curiosi per partecipare ad uno spettacolo inedito. La bellezza di Eroica consiste proprio nel recupero e nella valorizzazione di tutto ciò che ha reso il ciclismo una leggenda per tradizione e valori che non hanno tempo. Avere quest’evento per la prima volta in provincia di Arezzo, nella nostra città, è un omaggio alla storia del ciclismo montevarchino, al presente e al futuro dei tanti giovani che mettono fatica, impegno e passione nelle due ruote, e che rimane uno degli sport più amati nel nostro territorio”.