L’eredità di Roberto Assagioli nel calendario di Arezzo Psicosintesi

Riparte il calendario di attività di Arezzo Psicosintesi, l’associazione che porta avanti l’eredità di Roberto Assagioli, psichiatra e fondatore della psicosintesi, un approccio che integra psicologia, spiritualità e umanesimo. Assagioli trascorse gli ultimi anni della sua vita a Villa La Nussa di Capolona, ospitando studenti provenienti da tutto il mondo e personaggi illustri come Carl Jung. Quest’anno, l’associazione propone un ricco programma di eventi, corsi e incontri dedicati alla crescita personale attraverso la psicosintesi, molti dei quali a ingresso libero. Il tradizionale ciclo di conferenze avrà quest’anno sette appuntamenti mensili, da novembre a maggio, con tematiche profonde come l’inconscio, la speranza, il potere dei miti e dei simboli in relazione con la Psicosintesi, con docenti come Carla Fani ("Ho scelto te, l’inconscio come amico", il 15 novembre), Marco Montanari ("L’ultimo dono di Pandora. La speranza, trappola o cura?", 13 dicembre), Francesca Barbagli ("Il potere dei miti e dei simboli nello sviluppo personale, 16 gennaio), Andrea Bocconi ("Viaggiare dentro, viaggiare fuori, 21 febbraio), Paola Butali ("Attraversare l’infinito. I tagli di Fontana e la Psicosintesi, 28 marzo), Claudio Luminati ("Mai senza mente, mai senza cuore?", 24 aprile) e Piero Ferrucci ("Relazioni tossiche, relazioni benefiche", 16 maggio). Le conferenze sono ad accesso libero e rivolte a tutti, si svolgeranno in modalità online dalle 21. Ogni mercoledì alle 19:30, nei locali della Fondazione Arezzo Comunità in Via Pellicceria, sarà attivo un Laboratorio di Psicosintesi, uno spazio aperto per esplorare i temi della vita interiore, condotto da Gianni Bruschi, dai docenti di Arezzo Psicosintesi e docenti esterni. Gli incontri sono gratuiti con tessera associativa. Per chi desidera una formazione più approfondita, l’associazione propone il percorso formativo annuale "Imparare a conoscersi" con 12 incontri online, ideato per coloro che vogliono esplorare il proprio potenziale interiore.