L’energia delle buone notizie. La Nazione premiata con Marzotti

AREZZO

Il primo caso di calcio integrato ad Arezzo, uno dei primi in Toscana. E’ la storia del "Dream Team", la squadra di ragazzi speciali dell’ Olmoponte - Santa Firmina, nata dall’idea dell’educatore-allenatore, Gianluca Livi, che ha visto impegnato Ciccio Graziani come testimonial. Una bella storia di integrazione che, Matteo Marzotti (nella foto), redattore della nostra testata, ha raccontato con passione tanto da fargli meritare la vittoria in una delle categorie del prestigioso premio giornalistico "Estra per lo Sport: l’energia delle Buone Notizie".

Il premio, giunto alla sesta edizione, ha come oggetto l’individuazione dei migliori articoli e/o servizi di giornalismo sportivo in cui venga messo in luce il valore di promozione sociale. Oggi la cerimonia di premiazione si terrà a Roma nel salone d’onore del Coni, alla presenza del presidente Giovanni Malagò. Insieme a Matteo, verranno premiati grandi nomi del giornalismo sportivo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube di Estra. Da tutta la redazione i complimenti a Matteo.