Lei lo voleva allontanare da casa Liti continue, non si sentiva sicura Preso con il coltello da cucina in tasca

Veniva da lontano ma aveva sempre sentito questa terra come la più vicina a lui. E qui aveva trovato tutto: all’inizio perfino un lavoro, anche se da allora di acqua sotto i ponti ne era passata tanta e le assunzioni si erano fatte sempre più saltuarie. Veniva da lontano, Jawad Hickcam, dal Marocco: ma la sua Sara non aveva mai dato importanza a questa distanza. Innamorata persa, un legame intorno al quale aveva costruito la sua vita. Per poi esserne tradita.

Sara non lo può vedere nella notte del delitto placcato e steso sulla strada: da due poliziotti pronti a bloccarlo, anche se non molto a fatica, essendosi mosso lui per primo nella loro direzione. Non lo può vedere ammanettato e portato via: perché in quei momenti stava lottando per salvarsi, in ospedale, prima di arrendersi alla fine.

Un legame per anni solido: le foto dell’ultima gravidanza, il pancione fino al nono mese, hanno il sapore dell’orgoglio per la nuova bimba in arrivo. Ma già allora Sara era rimasta in pratica l’unico sostegno della famiglia.

Il suo lavoro, l’aiuto dei genitori, la giornata spesa per tutti. Con le prime tensioni, i primi dubbi. Chi li conosceva parla di attese da parte di lui sempre più alte, di una vita un po’ sbandata: non come quanti tanti anni fa era stato trovato con un quantitativo importante di droga era stato arrestato. Ma per le ore passate a girare a vuoto per la città, per la frequentazione di bar e tabaccherie, per lo scarso aiuto garantito in famiglia.

E l’ultima scintilla? Saranno gli inquirenti a doverla ricostruire. Ma degli elementi non mancano. Sara si stava arrendendo, aveva contattato un avvocato per arrivare ad un provvedimento di allontanamento di lui dalla casa di famiglia. La resa dopo tanti tentativi, uno strappo, almeno a quanto raccontano dei conoscenti, con le loro strade a dividersi. Si sarebbero riunite solo una quindicina di giorni fa, forse a due passi dalla Pasqua. Ma le cose non funzionavano, da qui i contatti con uno studio legale. E’ possibile che l’ultima lite sia corsa proprio sul filo di quella svolta? Che magari lei, stremata dalla fatica e dalla delusione, gli abbia rivelato di aver deciso di fare quel passo? E’ una delle ipotesi che la squadra mobile e la Procura, mobilitate fin dalla notte, dovranno vagliare. Intanto parlando con lui. A ridosso del delitto si è rifiutato, ora arriveranno i passaggi fatidici: la convalida del Pm nell’arco delle 48 ore e quella del Gip nelle 48 ore successive. Ove tutto fosse portato al limite i tempi scadrebbero tra domenica e lunedì ma i passaggi saranno completati prima.

Ma altri potranno dire la loro: gli amici del lavoro con i quali lei dovrebbe essersi confidata, il padre rimasto a Ceciliano, a subire il colpo durissimo della perdita di una moglie e di una figlia. E il ragazzo più grande, nei cui occhi rivedi lo sguardo luminoso di lei, anche se troppo presto appannato dalle delusioni e poi dalla paura. Giù, fino alla notte della fine.

Gaia Papi

Alberto Pierini