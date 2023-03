Legionella nelle condutture idriche, scuola chiusa per due giorni

Il sindaco di Monte San Savino Gianni Bennati

Monte San Savino (Arezzo), 21 marzo 2023 - È stato riscontrato un batterio della legionella nelle condotte idriche di una scuola di Montagnano, nel comune di Monte San Savino: l'istituto è stato quindi chiuso in via precauzionale oggi e domani per eseguire la sanificazione. Nessun caso di legionella è stato registrato al momento tra allievi e personale della scuola. A disporre la chiusura il sindaco Gianni Bennati con un'ordinanza: “Considerato - si legge nel provvedimento - che è necessario effettuare i trattamenti sanitari previsti al fine di consentire l'uso dell'acqua all'interno dell'istituto e che tali interventi potrebbero pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica, è stato ritenuto necessario, a scopo precauzionale, ordinare la chiusura della sede scolastica per i giorni 21 e 22 marzo”. L'attività scolastica riprenderà giovedì.