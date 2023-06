Legionella, l’ombra anche a scuola Nessun caso ma ancora sforamenti

di Gaia Papi

La legionella non molla: nuovi sforamenti nei controlli sono stati registrati in città. Questa volta il batterio ha bussato alle porte delle scuole: la presenta infatti è stata rilevata nella materna dell’Orciolaia e nel nido di San Leo. Sono già in corso tutti gli interventi prescritti per la disinfezione dei rispettivi impianti idrici. Le misure sono le solite: in particolare una sorta di shock termico necessario all’abbattimento del batterio e in più la sostituzione dei rubinetti.

A ciò si sono aggiunte le prescrizioni di tipo comportamentale quale il non utilizzo delle docce, il frequente ricambio d’area degli ambienti e la chiusura dei servizi igienici quando non utilizzati. Come da protocollo è prevista una ulteriore sanificazione degli impianti idrici propedeutica alla ripetizione dei campionamenti dopo le 48 ore dal primo intervento per verificare l’eventuale necessità di riproporre la procedura, qualora il batterio risultasse ancora presente.

"Per ragioni di trasparenza e correttezza riteniamo necessario dare questa dettagliata informazione rassicurando tutti dell’attenzione con la quale seguiamo, anche personalmente, la questione. Sarà nostra cura comunicare ogni informazione fino alla soluzione definitiva", dichiarano il sindaco Alessandro Ghinelli e il vice sindaco Lucia Tanti.

E’ una lunga coda in città quella del batterio il cui habitat ideale è l’acqua. I primi segnali allarmanti si erano registrati a dicembre, addirittura con una vittima: la patologia era emersa al rientro a casa al sud ma era stata ricoverata in una clinica aretina. Da qui una serie di accertamenti, anche sull’impianto idrico cittadino. Ci furono alcuni casi di malati ma da allora le verifiche hanno riscontrato solo sforamenti dei dati. E anche per le scuole stavolta coinvolte non si registrano infezioni.

Nel mondo delle aule c’era stato uno sforamento a Montagnano. Tracce di legionella, per le quali erano state sospese le lezioni ma solo per consentire le operazioni di bonifica. Scenario simile quello emerso nella sede aretina di Estra dove, sempre dopo verifiche di routine, si erano scoperte tracce del batterio annidato nelle tubature. Delle ultime settimane i nuovi campionamenti positivi al San Giuseppe Hospital: otto su una batteria di controlli, gli altri perfettamente in regola, e per i quali erano scattate le solite misure.

Nessuna chiusura nè di reparti nè di stanze ma misure di sanificazione. Sulla linea di quelle che saranno ora applicate nelle scuole interessate.