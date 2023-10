Leggere per Crescere: il comune di Talla promuove un progetto per incentivare la lettura fin da piccoli

Arezzo,11 ottobre 2023 – Prende il via il progetto “Leggere per Crescere” promosso dal comune di Talla e dall’istituto comprensivo Guido Monaco e finanziato dal Consiglio Regionale grazie a una specifica misura per la promozione della lettura.

Nella biblioteca del paese, vicino al plesso della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nasce quindi uno spazio per incentivare alla lettura e per lo svolgimento di laboratori e attività, con lo scopo di potenziare la comprensione e lo sviluppo dell’immaginazione e della curiosità.

L’idea di promuovere il progetto di lettura coinvolgendo i più piccoli, parte dalla consapevolezza che talvolta nei bambini e e nelle Bambine ci sono alcune fragilità nello sviluppo del linguaggio, così come nel l’acquisizione di una adeguata ricchezza lessicale e nella comprensione del testo, e la promozione della lettura fin dai primi anni di vita rappresenta uno strumento utile a migliorare tali criticità.

“Leggere per Crescere” si muove proprio in questa direzione, rivolgendosi ai bambini e coinvolgendo più soggetti del territorio che contribuiscono così al raggiungimento di un obiettivo comune, contrastando e prevenendo le varie criticità.

Nel programma del progetto sono ad esempio previste letture con animazione teatrale o letture a voce alta, incontri con gli autori, realizzazione di libri fatti a mano e lettura di brevi storie in lingua inglese, ampliando quindi le attività e coinvolgendo più soggetti. Il progetto prevede anche l’acquisto di ulteriori arredi morbidi per creare spazi sempre più adeguati all’interno della biblioteca.

Le iniziative saranno diversificate e rivolte ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. “Ringrazio la dirigente Cristina Giuntini per aver stimolato il comune a partecipare al bando del consiglio regionale orientandosi su questa linea.

Ritengo che la lettura sia uno strumento importantissimo per imparare a scrivere, leggere, parlare , comprendere e sviluppare un pensiero critico – ha dichiarato la sindaca di Talla Eleonora Ducci – e per superare le difficoltà relative al linguaggio abbiamo così pensato di promuovere un progetto che coinvolga i bambini in prima persona, non solo attraverso la semplice lettura di libri, ma con attività diverse e coinvolgenti.

In più la biblioteca diventerà la sede di laboratori e attività, uno spazio dedicato ai bambini e alla loro crescita”.