Legambiente: no a Creti: "Cattedrale nel deserto"

Sono severi i risultati del rapporto Pendolaria di Legambiente che riguarda il trasporto ferroviario regionale in Toscana, soprattutto nella sua parte meridionale. Il Granducato è promosso per numero di treni (257) che compongono la flotta regionale (seconda in Italia dopo la Lombardia) e per età media dei treni; bocciata invece per le linee nell’area meridionale della regione. Il "memorario", il sistema di orario cadenzato della Regione Toscana, è praticamente fermo da 20 anni, cioè dalla sua introduzione nel 2004: a eccezione dell’estensione nelle direttrici nord del 2009, nessuna linea a sud di Siena (cioè di quasi la metà della superficie regionale) ha un orario cadenzato. Il problema si propaga su linee secondarie come appunto la Siena-Grosseto, la Siena-Chiusi, la Arezzo-Sinalunga, la Arezzo-Stia, ma anche all’importante ferrovia tirrenica fra Pisa e Grosseto, parte della rete fondamentale di Rfi.

Lorenzo Cecchi, responsabile della mobilità sostenibile di Legambiente Toscana, conclude: "Il rapporto Pendolaria in Toscana sottolinea la necessità di dare priorità al trasporto regionale invece di prevedere impattanti cattedrali nel deserto, come la stazione alta velocità di Creti, che peraltro sarebbe priva del necessario interscambio ferro su ferro e alimenterebbe altro trasporto su gomma. Servirebbe garantire l’accesso al servizio di alta velocità esistente, attraverso un potenziamento delle stazioni di Arezzo e Chiusi, spendendo un terzo dei 100 milioni previsti per Creti e dirottando gli investimenti su ciò che è davvero necessario: acquisto e revamping di materiale rotabile, raddoppi e passanti ferroviari, potenziamenti e velocizzazioni, elettrificazione delle linee. Per migliorare il servizio auspichiamo più attenzione all’integrazione modale con il trasporto pubblico locale su gomma e i servizi di Sharing mobility, e all’integrazione tariffaria, prevedendo pacchetti di abbonamento e sistemi di pagamento digitali validi su tutte le modalità di trasporto pubblico, con sconti progressivi in base alla frequenza di utilizzo".

"La stazione Medioetruria a Creti è un’opera pubblica sbagliata: sta scritto a pagina 42 di Pendolaria, il report di Legambiente sul tema del trasporto pubblico su ferro" commenta il capogruppo Pd in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli. "Devo dire – prosegue Ceccarelli – che il breve giudizio contenuto nell’ampia e accurata indagine nazionale fatta da Legambiente sintetizza come meglio non si può la valutazione sulla scelta di realizzare questa infrastruttura a Creti, la si definisce ‘una cattedrale nel deserto’, si evidenzia che non consentirebbe ‘l’interscambio ferro su ferro, richiesto anche dai regolamenti dell’Unione Europea, si afferma che ‘la nuova opera finirebbe quindi con l’incentivare altra mobilità su gomma e la costruzione di nuovi parcheggi vicino alla stazione’. In sostanza, di fronte alla prospettiva che sia realizzata quest’opera, suggerisce di migliorare i collegamenti via ferro con le stazioni di Arezzo e Chiusi, e prevedere un maggior numero di fermate di treni da alta velocità".