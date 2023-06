Legambiente a fianco dei lavoratori della Fimer

Arezzo, 22 giugno 2023 – Il Circolo di Legambiente Valdarno Superiore “Loredana Carminati” esprime pieno sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori della Fimer di Terranuova Bracciolini. Un supporto cui è seguita un’amara constatazione. “E’ possibile che tutto ciò possa sembrare surreale, un paradosso, ma è la nuda e cruda realtà – ha spiegato l’associazione – Un mercato che sembra davvero in espansione, una produzione che gode dei primi posti a livello mondiale, eppure la proprietà della Fimer è riuscita a portare l’azienda in questa situazione. Siamo in piena fase di transizione ecologica: finalmente diverse e aziende si riconvertono, mentre quelle che continuano ad alimentasi con carburanti di origine fossile, sono costrette a chiudere a causa dei costi insostenibili”.

" L’ IVV di San Giovanni è un triste esempio. La riconversione ecologica che dovrebbe essere sostenuta dal PNRR è ancora al passo e anche questo Governo continua a finanziare le aziende che hanno lucrato e continuano ad utilizzare combustibili fossili – ha aggiunto Legambiente – Ma la Fimer no! Ha tutte le carte in regola per produrre e operare come azienda leader di mercato e invece ha scelto di non scegliere e far si che 280 famiglie siano destinate a vivere un dramma sociale ineluttabile. E faranno bene i lavoratori e i sindacati a predisporre un esposto alla Procura della Repubblica e confidare in un’azione del Tribunale di Milano che potrebbe procedere per dichiarazione d’insolvenza. Chi sbaglia e continua a sbagliare … deve pagare. Perché …”perseverare è diabolico …”.

Legambiente ha quindi espresso e garantito tutta la propria solidarietà ai dipendenti della Fimer e alle loro famiglie e si impegna a sostenere tutte le forme di lotta in essere e le proposte di mobilitazione che seguiranno, per affermare la dignità di chi non si arrende e vuole arrivare ad un esito positivo della vicenda. “Occorre evitare di imboccare una via di non ritorno!”. Intanto salta incontro in tv tra gli operai e la proprietà. L’appuntamento era per le 12 di oggi, su La 7. I lavoratori nel piazzale dietro il cancello dello stabilimento di Terranuova, la famiglia Carzaniga da remoto: doveva esserci Ambrogio Carzaniga, proprio come era successo domenica. E’ saltato tutto. “Sappiamo solo – spiega Alessandro Tracchi, segretario provinciale della Cgil – che l’appuntamento è stato soppresso: credo per scelta della famiglia, noi eravamo pronti”.