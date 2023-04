Lega spariglia-tutto A Cortona Meoni resiste "Nessun rimpasto" Malumore tra gli alleati

di Lucia Bigozzi

"Nessun rimpasto. Vado avanti con i miei assessori, una squadra condivisa con le forze della maggioranza fin dall’inizio". Luciano Meoni sgombera il campo, per ora. Anche se aggiunge un passaggio ovvio nelle dinamiche non solo politiche, ma in questo caso con un surplus. "Se un giorno dovesse venire da me un assessore che per motivi personali non se la sente di proseguire, prenderei in considerazione la possibilità di una sostituzione, ma al momento nessuno tra gli assessori e i partiti, mi ha contattato o comunicato nulla".

Resta fermo sulla linea della coerenza con il suo leit motiv "squadra che vince non si cambia", il sindaco di Cortona. Solo qualche mese fa ha retto all’onda d’urto di Fratelli d’Italia che rivendicava maggiore rappresentanza nel governo cittadino e una ricalibratura sulle priorità finalizzata a rilanciarne azione ed efficacia. Oggi i meloniani restano in maggioranza ma con una sorta di appoggio esterno. In questo contesto la mossa della Lega rischia di riaprire tutta la partita.

Le mosse, per ora, sono sottotraccia. Ma è chiaro che a breve saliranno in superficie. La Lega sarebbe interessata a un avvicendamento tra l’assessore Valeria Di Berardino e la consigliera comunale Lucia Lupetti: è il nome che gira nel frullatore dei rumors. Un pressing sull’attuale assessore salito di tono venerdì mattina quando a Cortona si sono presentati per una riunione con i vertici locali del Carroccio, il coordinatore regionale Luca Baroncini, la parlamentare Tiziana Nisini e il coordinatore provinciale Gianfranco Vecchi.

Meoni assicura che nessuno dei tre lo ha contattato per comunicargli l’idea, ma la mossa del Carroccio ha fatto scattare le antenne di Fratelli d’Italia e Forza Italia. La domanda che rimbalza è: cosa faranno i meloniani se l’avvicendamento nella casella della Lega dovesse concretizzarsi?

Tutta la questione è rimandata alla prossima settimana ma il "caso" cortonese è inserito in un puzzle più ampio nel quale l’ìper-movimentismo leghista nella triangolazione tra Provincia (questione Polcri), Valdarno (commissariamento del coordinamento guidato da Fossi) e Cortona, viene letto dagli alleati "con stupore" per dirla con la definizione più vicina al fair play istituzionale. E tuttavia, non mancano punzecchiature più velenose all’alleato che spariglia. "Accusano noi di fare accordi con Polcri e poi vogliono imporre a un sindaco il cambio di assessore", è il refrain nel centrodestra.

L’orizzonte provinciale non lascia intravedere segnali di distensione. In settimana ci sarà un passaggio di coalizione in vista del consiglio provinciale, convocato venerdì prossimo sul bilancio consuntivo 2022 e si vedrà se la Lega deciderà di scendere dall’Aventino oppure confermerà la linea di rottura sul patto di governo con il presidente della Provincia. La sensazione, tra gli alleati, è quella di una posizione oltranzista tout court per marcare il campo (elettorale) e l’identità di partito (nel solco di quanto avviene a Roma).

Nei giorni scorsi la riunione del centrodestra alla quale ha partecipato anche il leader leghista Vecchi non ha prodotto una posizione unitaria e il rischio - dicono dall’ala dialogante dello schieramento - è spingere Polcri tra le braccia del centrosinistra. Sullo sfondo, c’è perfino la probabilità che la "vicenda Provincia" piombi sui tavoli regionali.