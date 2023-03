Lega, sgambetto al bilancio No secco: il consiglio slitta "Noi siamo all’opposizione"

di Lucia Bigozzi

La riunione serviva "non per decidere ciò che è già stato deciso, bensì per informare il partito in tutte le sue articolazioni". Lo dice senza battere ciglio Gianfrancoi Vecchi, leader provinciale della Lega nel giorno in cui gli alleati restano in stand by, fiduciosi "sui margini per arrivare a una posizione unitaria" in vista del consiglio provinciale sul bilancio. La seduta prevista per domani, slitta al 29 marzo: una settimana in più per verificare se lo strappo del Carroccio si può ricucire ricompattando il centrodestra attorno al presidente della Provincia.

Vecchi conferma la linea dura?

"Sì. La decisione non nasce ora ma da mesi e stava già all’alltenzione del livello regionale del partito. E’ una decisione condivisa da tutti gli organismi di partito. Nella riunione del direttivo abbiamo voluto informare i segretari di sezione e rendere partecipi i militanti".

Ha partecipato anche la parlamentare Tiziana Nisini?

"Lei è la prima a condividere la posizione sul caso Provincia. E’ sempre presente ai nostri incontri ed era collegata online da Roma".

Gli alleati contano di ricucire lo strappo e chiudere la partita con Polcri. C’è qualche possibilità?

"No. Siamo disposti, un giorno, a confrontarci nuovamente ma quando saranno cambiate le carte in tavola".

Cioè?

"Finchè Polcri sarà al suo posto non c’è spazio per il dialogo e saremo sempre all’opposizione".

La consigliera Cinzia Santoni voterà contro il bilancio?

"Le abbiamo chiesto di votare contro.

La Lega si mette all’opposizione?

"E’ dove vogliamo stare".

Così spaccate la coalizione.

"No. A livello locale ci sono tante situazioni che hanno creato scelte diverse, ad esempio FdI a Cortona ha votato contro il bilancio e a livello regionale ci sono i casi Massa e Siena. Su questa vicenda specifica le posizioni non coincidono ma non rompiamo l’alleanza".

Nessun margine per ricucire la frattura? Incontrerete Polcri?

"No. Gli alleati ci propongono una trattativa ma per noi Polcri deve dimettersi subito e si torna al voto".

E’ la stessa linea di Chiassai. Un caso o c’è in vista un avvicinamento?

"E’ una coincidenza. Non nego la stima personale verso Silvia ma non ci sono avvicinamenti da parte sua o proposte da parte nostra. Poi in fututo, vedremo".