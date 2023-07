Lega, "Prematuro parlare di trattative" per le Amministrative a San Giovanni

SAN GIOVANNI

"Risulta adesso prematuro parlare di trattative, almeno con quel piglio deciso che alcuni partiti delle opposizioni manifestano, alla ricerca di alleanze numeriche forse e non di proposte". È una dura presa di posizione quella di Dante Moretti, commissario della sezione valdarnese della Lega, in vista delle amministrative a San Giovanni del prossimo anno. L’opposizione è in fermento e ancora non è chiaro come intenderanno presentarsi alle urne gli schieramenti che siedono sui banchi della minoranza. Le Liste Civiche Sangiovannesi vorrebbero aggregare più forze possibili per tentare l’impresa di raggiungere Palazzo d’Arnolfo, ma il Carroccio frena: "L’azione politica – ha sottolineato Moretti – è per la Lega un presupposto da mettersi in pratica sempre e non da enfatizzare a meno di un anno dal voto. Il nostro partito ha avuto sempre un atteggiamento di responsabilità nei confronti dei cittadini".

Sulla questione è tornata anche la capogruppo della Lega Chiara Legnaiuoli (nella foto), che ha rivendicato l’approccio del partito nelle sedi istituzionali: "Noi non ci siamo mai sottratti al confronto e il nostro ruolo è stato svolto in maniera ancora più fattiva, forte e decisa quando gli altri protestavano con l’assenza dai banchi delle opposizioni. Atteggiamenti di chiusura da parte della Giunta e del sindaco ci sono stati, ma la reazione, a nostro avviso, deve essere la partecipazione e la discussione". Persino il segretario provinciale Gianfranco Vecchi è intervenuto: "La Lega si farà sentire all’interno del centrodestra, posizionandosi in un ruolo chiave connesso anche alla sua attuale presenza nell’assise comunale".