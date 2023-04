Lega, la carezza di Salvini Il leader benedice la linea "No a Polcri? Ben fatto"

di Lucia Bigozzi

La vicenda Polcri scala la vetta del Carroccio. E il leader in persona "benedice" la linea del partito aretino che non vuole accordi con il presidente della Provincia e mercoledì nella Sala dei Grandi ha lasciato vuoto lo scranno di Cinzia Santoni.

"È una scelta di coerenza e serietà della Lega di Arezzo. La coerenza e la serietà pagano sempre, ad Arezzo come a Massa", scrive Matteo Salvini in una nota. Non è casuale il riferimento alla città apuana dove si è consumato lo strappo con i meloniani sul sindaco leghista. E’ il riferimento che Salvini (nella foto) utilizza per ribadire le ragioni dell’alleanza e, al tempo stesso, avvertire gli alleati che la Lega non deraglierà dal binario "della coerenza". Il sigillo salviniano sul caso Polcri, è un modo per chiudere le fibrillazioni che in questi giorni hanno attraversato i partiti del centrodestra e creato tensione dentro la Lega (vedi il j’accuse dei leghisti valdarnesi) tra "rigoristi" e "dialoganti". E un modo per sedare le polemiche interne.

È il segretario provinciale del partito Gianfranco Vecchi a rilanciare le parole del leader: "Il segretario federale Matteo Salvini loda la scelta di coerenza e serietà della Lega di Arezzo sulla questione provincia, circa la decisione di non appoggiare Polcri ma restare fedeli a Silvia Chiassai". Poi si sofferma sulle ragioni dello stare in coalizione e rivendica il ruolo della Lega. "Da anni è uno dei tre pilastri fondanti del centrodestra e ha l’onere e l’onore di governare Regioni, Province e Comuni insieme agli alleati così come con gli alleati storici si trova dallo scorso settembre alla guida del Paese. Noi siamo parte integrante della coalizione di centrodestra a tutti i livelli e non lo abbiamo mai messo in dubbio e questo ribadiamo".

Fin qui l’architrave di un’alleanza che il Carroccio rinsalda. Sul caso Provincia, Vecchi articola la posizione dopo la seduta del consiglio provinciale e il varo del bilancio con i voti del centrodestra e dei consiglieri Pd (astenuto Patto Civico). "Abbiamo scelto la linea della coerenza rimanendo fedeli a Silvia Chiassai candidato espressione unica della coalizione. La Provincia potrà andare anche avanti, ma la Lega non intende accettare deleghe o incarichi di nessun tipo dall’attuale presidente, riservandoci comunque la facoltà di sostenere tutto ciò che è giusto e soprattutto utile per i cittadini e non certo per garantire la prosecuzione del mandato dell’attuale presidente". Sottolineatura che serve a lasciare aperta la porta.

Non è infatti una chiusura tout court, fa capire Vecchi, e del resto lo scranno leghista lasciato vuoto per il consiglio provinciale è apparsa una mossa con duplice obiettivo: marcare la differenza dagli alleati e non intestarsi il veto sul bilancio che, in gran parte della sua stesura, porta contenuti e firma di Silvia Chiassai.