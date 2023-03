Lega isolata, i due Pd Il Carroccio resta fuori E il centrosinistra vota per chi sceglie i rivali

di Alberto Pierini

Si scrive senso di responsabilità, si legge labirinto nel quale tutti votano come forse nessuno vorrebbe. Perché il centrodestra aveva da sempre scandito di non volersi ritrovare fianco a fianco con il centrosinistra. E quest’ultimo di non avere nulla a che spartire con gli avversari politici. Missione compiuta: in undici votano compatti Polcri, che dietro l’espressione immutabile ride sotto i baffi.

Marco Donati era stato tra i registi, anche se non certo il solo, del voto anomalo a Polcri: ed esulta nel trovarsi unico fuori da quella che nei messaggini bolla come "grande ammucchiata". La Lega sale sull’Aventino ma si ferma un passo prima. La sua rappresentante Cinzia Santoni non tuona in aula il no alla fiducia: anche perché in aula non c’entra. Resta fuori, assicurano i più su pressante consiglio del regionale. Cosa cambia? Poco di fronte al consenso compatto del Pd. Molto se quel plebiscito non ci fosse stato: fuori il Carroccio, i voti del centrodestra sarebbero bastati comunque a salvare Polcri e il suo surreale progetto.

E il centrosinistra capisci dalle prime parole di Maria De Palma che dirà sì al bilancio. "L’anima amministrativa deve prevalere su quella politica": musica per le orecchie di Polcri, che poco prima si era inventato la precedenza ai rilievi tecnici sul bilancio rispetto a quelli politici. "Sapevamo che era di un’altra parte ma il suo approccio amministrativo alla Provincia ci aveva convinto". E ì sì fioccano, sì cinque volte, uno per ogni esponente del Pd: mani che si alzano decise nel voto finale, dal documento di programmazione al bilancio. Tutto somiglia molto alle previsioni di Silvia Chiassai? In gran parte sì ma la soddisfazione di averla vista sconfitta sana la contraddizione di due voti diversi.

Mentre un suo fan convinto, Marco Morbidelli, ripete in tutte le salse quale errore sia stato fatto. "Si fosse andati a votare con lo scrutinio popolare sarebbe stata rieletta". Però vota a favore, anche se lei di sicuro mai e poi mai avrebbe fatto lo stesso. E nel sostanziale paradiso degli scontenti tutti trovano la loro felicità, in un gioco delle parti infinito. "Ho chiesto l’appoggio al centrodestra perchè aveva vinto nel 2021" ripete Polcri. Ma la "professione di fede" non frena il Pd, le cui mani si alzano convinte nel cielo della sala dei grandi. Contro l’attacco duro del comitato Schlein, vincitrice del congresso, che poche ore prima aveva definito improponibile l’ok al bilancio. Contro lo sfogo alla segreteria comunale di Bracciali. Ma non contro la linea emersa nella notte, con diversi sindaci a guidare il fronte dell’appoggio per salvare il bilancio e i progetti dei singoli comuni.

Un vortice nel quale l’unica astensione, quella di Stella Scarnicci, risuona prima come un dubbio piuttosto condiviso ("Non ho capito ancora bene da quale parte lei stia") poi in un più malinconico "Noi credevamo nella casa dei comuni".

Una pennellata alla Martone sullo sfondo dei volti un po’ perplessi dei Grandi affacciati sulla parete.