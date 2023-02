Lega: Agnelli sale, Casi nel toto-congresso

di Lucia Bigozzi

Ci sono due novità nel forziere del Carroccio. La prima è l’investitura di un sindaco nel board toscano del partito e la seconda è il disco verde al congresso provinciale nella prima settimana di marzo. E’ "l’effetto" Luca Baroncini, chiamato da Matteo Salvini al timone come commissario regionale con un mandato chiaro: far crescere la Lega scollandola dal 6% incassato alle politiche e preparare la "battaglia" per la Regione, nel 2025. Avviato il motore, Baroncini ora ha scelto le persone al quale affidare settori strategici per l’obiettivo politico da centrare. Cinque fedelissimi incaricati di affiancare il commissario nel dopo-Lolini.

Nel direttivo regionale della Lega entra Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, molto vicino al leader Salvini, al quale è stata affidata la guida degli enti locali, settore-chiave per la maratona verso le regionali e al tempo stesso, trampolino di lancio per lo stesso Agnelli che può "investire" (politicamente) nel nuovo ruolo la sua conoscenza della macchina amministrativa e l’appeal con i sindaci, forte anche di una pratica sul campo che nel 2024 taglierà il traguardo dei dieci anni di mandato. Un ruolo-chiave anche per la selezione della classe dirigente della Lega e in particolare le partite elettorali e relative candidature che si aprono tra il 2024 (numerosi Comuni al voto tra i quali Cortona e Castiglion Fiorentino) e il 2025. Del resto lo stesso Baroncini all’indomani della nomina a commissario toscano della Lega aveva definito Agnelli "un punto di riferimento regionale" per il partito. Probabilmente, un anticipo in codice della decisione ufficializzata ieri. Agnelli va a presidiare la casella agli enti locali lasciata vuota da Baroncini che la spiega così: "In quello che era il mio ruolo ho voluto un sindaco: Mario Agnelli, primo cittadino di Castiglion Fiorentino, è persona di valore che conosce a menadito la macchina amministrativa, e che quindi saprà al meglio coordinare gli eletti e i loro atti".

L’altra novità del nuovo corso della Lega toscana è l’avvio dei congressi provinciali secondo una tabella di marcia serrata in base alla quale Arezzo andrà all’assemblea che dovrà eleggere il nuovo leader provinciale (il successore di Matteo Grassi). Qui il toto-nomi è ancora ai nastri di partenza. Per il momento tra le ipotesi di candidature considerate "papabili" ci sono l’assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi e Gianfranco Vecchi, militante. Dalla prossima settimana si aprirà la fase di confronto con gli iscritti.

"Sono disponibile a valutare l’opzione candidatura solo se c’è la volontà di confermare un cammino unitario e di crescita del partito, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali", dice Casi rilevando fin d’ora l’esigenza di "rilanciare il partito partendo dal rapporto con i militanti e le amministrazioni locali, al lavoro diretto con i nostri eletti e i nostri rappresentanti nelle amministrazioni; abbiamo deputati, il vicepresidente del consiglio regionale e sindaci con cui dobbiamo crescere e confrontarci costantemente".