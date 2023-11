L’educazione sentimentale?. È un rattoppo

È utile l’educazione sentimentale dei giovani nelle scuole per fronteggiare il fenomeno del femminicidio? Tutto può essere utile, ma nel mondo della scuola non si sfugge alla sensazione che il ministero lavori di rammendo, oppure, più brutalmente, di rattoppo. Gli alunni abbandonano la scuola? Promuoviamo il docente tutor, che si occupi, con una didattica personalizzata, dei singoli casi. C’è un gap incredibile tra domanda e offerta di lavoro? Bene, istituiamo il docente orientatore, in modo che la formazione degli alunni si avvii a collimare con quella ricercata nel mercato del lavoro.

* presidente regionale

associazione presidi Anp