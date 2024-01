L’educazione alimentare entra in classe. L’impegno di Coldiretti con le scuole

In classe con il progetto "Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare", la campanella suona nella provincia di Arezzo per tutti gli studenti degli istituti che hanno aderito alla proposta educativa di Coldiretti. Un percorso formativo e di sensibilizzazione delle giovani generazioni verso la cultura alimentare ed il cibo vero a cura dell’associazione di categoria. "Un progetto didattico orientato a tutte le scuole della provincia con percorsi, video e supporti formativi rivolti agli studenti – spiega il presidente di Coldiretti Arezzo, Lidia Castellucci - si tratta del proseguo con cui la nostra organizzazione intende promuovere la conoscenza e l’approfondimento in materia di sviluppo sostenibile e di educazione alimentare". Sono 2900 gli studenti coinvolti, appartenenti ad infanzia, primarie e secondarie, che parteciperanno ai laboratori in classe, alle visite in fattoria didattica o presso i Mercati di Campagna Amica, una proposta formativa che si presenta con un format completo in termini di contenuti, supporto ai docenti, strumenti didattici, attività esperienziali, un programma trasversale e flessibile, rivolto a tutti i gradi di istruzione, la prima lezione per la scuola dell’infanzia sarà il 30 gennaio alla Severi di Olmo e con le secondarie appuntamento il 1 febbraio all’ITIS Galilei.