L’Eden vede la luce: salvo e nuovi progetti La cordata popolare, studenti di mattina

Non ci resta che piangere: ma per una volta è solo il titolo di un film. Il film a sorpresa, un gioiello con Troisi e Benigni, presentato l’altra sera all’Eden. Un regalo per dire grazie. Grazie a chi si è frugato in tasca pur di salvare il cinema. Il crowdfunding ha portato nelle spolmonate casse della biglietteria quasi 45mila euro.

Ne bastavano quarantamila per garantire l’apertura per tutto il 2023. Missione compiuta e non impossibile (beh, i titoli dei film non hanno sempre ragione). E prospettive per una volta almeno più rosee.

Non perché il cinema stia tirando, gli ultimi film attesissimi non hanno fatto furore, ma la fantasia sì. Ad esempio quella del Convitto e del Liceo Artistico: hanno fatto un accordo con Officine della Cultura. Un sostegno economico non banale in cambio di servizi, anzi di cultura: film anche la mattina, cicli in lingua originale per l’indirizzo internazionale, sfruttamento degli spazi per mostre, workshop dal sapore cinematografico, proiezione di prodotti audiovisivi realizzati dalla scuola e dagli studenti. In una parola? L’istituto che ha tra i suoi indirizzi anche il cinema, al cinema si apre come scenario didattica al di là di aule, laboratori, compiti in classe. Uno scenario che anche altre scuole potrebbero cogliere.

Intanto il cinema guadagna tempo e rielabora il futuro prossimo. A dicembre scade la gestione di Officine ma sono iniziati gli incontri con la proprietà per nuove proroghe: magari un anno, in modo da muoversi con prudenza nelle "sabbie mobili" di un settore frenato dalla pandemia.

Ma che ha tanti amici. In 450 si sono frugati in tasca pur di non perdere l’ultima sala in centro. Perché le piattaforme sono straripanti: ma il cinema in sala, diciamolo, è tutta un’altra cosa.