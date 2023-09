Lecco, Rigamonti-Ceppi pronto per il ritorno dei blucelesti!

Dopo una piccola parantesi a Padova, durata il tempo di un match contro il Catanzaro, per il Lecco è tempo di tornare a casa, allo stadio Rigamonti-Ceppi. Già c’era il parere positivo avanzato dalla Commissione Comunale di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli del Comune di Lecco sull’agibilità della struttura, adesso anche la Lega Serie B ha dato il nulla osta per far giocare i blucelesti nella struttura in via Don Giuseppe Pozzi, a partire dalla partita col Brescia di sabato (ore 14).