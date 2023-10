Lecco da ultima spiaggia. A Pisa è vietato sbagliare

Maggior concretezza in attacco e meno errori in difesa. Solo così il Lecco, ultimo con un solo punto al suo attivo nelle sette partite fin qui disputate, potrà sperare di muovere la classifica al termine della partita di stasera, con inizio alle 18.30, in casa di un Pisa galvanizzato dalla vittoria per 2-1 contro il Cittadella che gli ha permesso di salire a quota 12 punti.

Nemmeno tre giorni dopo aver perso in casa per 2-0 contro l’Ascoli, giocando benino ma commettendo grossolani errori in fase difensiva, il Lecco di Emiliano Bonazzoli ritorna quindi in campo all’Arena Garibaldi nel primo dei tre recuperi. "Prendiamo quel che di buono abbiamo fatto contro l’Ascoli - ha detto Bonazzoli ieri in conferenza stampa - e cerchiamo di commettere meno errori".

Gli acciaccati hanno recuperato tutti, tranne Marrone che non sarà oggi della contesa. Bonazzoli ha stupito tutti schierando il Lecco con il 4-3-3. Si continuerà su questa strada? "Sabato abbiamo giocato con tre punte per attaccare e offendere. Per il match di stasera sceglieremo se partire col 4-3-3 puro. come sabato, o un 4-3-3 un po’ più mascherato".

Il Pisa è una squadra costruita per far bene. "Il Pisa ha una rosa molto importante, con giocatori che hanno giocato in categoria superiori come Veloso, ed è una squadra con una difesa solida che sa impostare - aggiunge il tecnico del Lecco - Noi dovremo essere attenti, compatti e concentrati, chiudendo le linee di passaggio. In pratica dobbiamo essere ordinati in ogni zona del campo. Ora è importnate fare risultato".

Lecco (4-3-3): Saracco, Lemmens, Battistini, Bianconi, Caporale, Ionita, Galli, Lepore, Buso, Novakovich, Di Stefano.