Lebole, progetto in panne Il Comune studia piano B

L’area Lebole non s’ha da fare? No, diciamo più concretamente che non si fa. Il progetto langue ormai da anni: e la sola ipotesi di essere portato fino in fondo è perfino sparito dai radar del dibattito politico. Che ferve su una serie di punti di non secondaria importanza ma raramente si spinge fino ai confini di quella fascia di terreno determinante per il futuro della città.

Un’area di proprietà di Marco Carrara, un importante imprenditore pistoiese: e al quale va riconosciuto il coraggio, ormai di tanti anni fa, di scommettere su quella zona. Una scommessa salata, prima di tutto per lui. Perché gira gira anche per il proprietario è solo una zavorra. Fonte di spese, se non altro fiscali, e priva di qualunque minima possibilità di guadagno.

L’approvazione del progetto risale ormai al 2015 ma in otto anni non si è vista una ruspa da quelle parti, se non per parare il degrado o riparare ai problemi che i beni abbandonati comportano. E lo scenario non sembra destinato a cambiare.

"Contatti – ci confermano dal Comune – via via ci sono ma niente che preluda ad una svolta effettiva". Quindi? Il tema è di quelli che scorrono nei sussurri più che nelle grida. L’ultimo conclave del centrodestra, quello che ha cominciato ad impostare le scelte in vista delle elezioni del 2025, ha visto il tema sullo sfondo. Tra le ipotesi c’è quella di una sorta di "auto-progettazione". Come dire: rimettiamo mano alle scelte.

L’ipotesi? Mettersi al tavolo, definire un nuovo progetto compatibile con il futuro della città. Ma senza per ora immediati risvolti concreti. Un modo per essere pronti ove maturassero situazioni diverse. Ad esempio la vendita dell’area: è uno scenario mai escluso del tutto, anche se nei contatti con Carrara l’imprenditore ha sempre risposto di lavorare per far partire il famoso piano del 2015. Certo, dopo tanti anni di passivi, non è improbabile che veda un’eventuale alienazione come un sollievo. Ma è altrettanto difficile immaginare chi possa lanciarsi in un’avventura del genere.

Di certo, almeno da solo, non il Comune, le cui risorse mai basterebbero ad un affare di questo tipo: diventerebbe "potabile" con l’affiancamento di privati. Quel progetto, ricordiamo, ha un interesse specifico che va al di là dell’importanza dell’area. Ed è quello di un rafforzamento dei servizi della zona. Sarebbe la soluzione definitiva alla difficoltà della sosta intorno al Centro Affari, realizzando quel sottopasso pedonale che il sindaco aveva richiesto in perequazione alla proprietà, insieme al raddoppio del raccordo in quel tratto. Ed è un interesse comune con Arezzo Fiere, in una fase di espansione del polo espositivo. In questo mondo tutto sta evaporando.

Nel piazzale sarebbe dovuto sorgere un centro commerciali con importanti marchi, oltre ad un’ipotesi di sviluppo urbanistico (ricordate le due torri?) e ambientale, con un grande parco di collegamento con altre zone della città. L’ultimo sgambetto glielo aveva dato il Covid, paralizzando dal 2020 qualsiasi sogno di gloria. La pandemia ha fatto marcia indietro ma i sogni restano nel cassetto.

Alberto Pierini