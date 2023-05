Le urne vuote che corrodono la democrazia

La sfiducia nella rappresentanza conquista anche il primo avamposto della democrazia. Non si salvano nemmeno i Comuni, nemmeno quelli piccoli dove il rapporto tra votanti e votati è più diretto: il sindaco è forse un vicino di casa, un ex compagno di scuola o un parente alla lontana.

Il venir meno della partecipazione politica che i dati di affluenza di ieri a Capolona, Caprese e Laterina Pergine confermano sono l’ennesimo segnale di un processo che mette in discussione le istituzioni democratiche nel momento in cui non riescono a dare risposte credibili. Non è solo disimpegno e disinteresse: la libertà garantita dalla democrazia può perdere tutta la sua forza se pochi possono decidere per molti che scelgono di non farlo. Astenendosi.

f.d’a.