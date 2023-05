Le tasse pesano ma meno che nelle altre province

"Ad Arezzo, città più virtuosa in Toscana, il 50,2% del reddito d’impresa è assorbito dalla tassazione". Così Fabio Mascagni, presidente Cna Arezzo sui dati del rapporto 2023 dell’Osservatorio sulla tassazione delle piccole e medie imprese. "L’indagine mostra che l’anno scorso la tassazione media sulle imprese è scesa al 52,7% (dal 60,6% del 2019) grazie alla deduzione Imu del 100%, l’eliminazione dell’Irap e la rimodulazione dell’Irpef" chiarisce Mascagni, "tutti interventi sollecitati da anni da Cna. Va detto che anche se la pressione fiscale è scesa, resta comunque elevata confermandosi fra le più alte d’Europa". Arezzo si mantiene nelle posizioni più virtuose della graduatoria nazionale della tassazione aziendale: il nono posto su 114 città italiane (era 12esima nel 2019 su 141 comuni) ma per le imprese il barometro continua a segnare brutto tempo. L’incidenza della tassazione sul reddito d’impresa pesa il 50,2% (il 55,4% nel 2019). "Il risultato più che positivo del Comune evidenzia la corretta gestione delle finanze locali", commenta il sindaco Alessandro Ghinelli, considerando infatti che "il carico fiscale locale rappresentato da Imu, Tari e addizionale Irpef grava sul totale della tassazione per il 27%, percentuale considerevole su un totale che per il restante 73% è rappresentato da aliquote fisse nazionali", osserva insieme all’assessore Alberto Merelli. Mascagni aggiunge: "Il primo luglio 2022, dopo 183 giorni dall’inizio dell’anno, un imprenditore aretino ha smesso di lavorare per l’ingombrante peso fiscale e cominciato a lavorare per sé e la sua famiglia, ma con un reddito disponibile più che dimezzato: i 50mila euro scendono infatti a 24.875 euro. "Una situazione insostenibile per le prese, che richiede una serie di interventi urgenti".