Le sue incursioni nella musica pop

Nato ad Arezzo e cresciuto a Roma, Grigolo è tra i più importanti tenori del firmamento contemporaneo con una carriera costellata di successi: da quando, a soli 23 anni, diventa il più giovane tenore a inaugurare la Scala nel concerto verdiano di apertura stagione diretto da Riccardo Muti, a quando nel 2010, debutta come Rodolfo ne’ "La bohème" al Metropolitan di New York. Tantissime le incursioni nella musica pop: nel 2015 condivide l’Arena di Verona con Brian May e l’anno dopo è con Sting alla Carnegie Hall.

Emozionante la sua interpretazione di "Caruso" con l’amico Lucio Dalla, nel 2019 ha partecipato come direttore artistico ad Amici di Maria de Filippi. Vittorio Grigolo ha calcato, nel corso della sua luminosa carriera, i palchi più prestigiosi del mondo: la Scala, Royal Opera House di Londra, Staatsoper di Vienna, Gran Teatre di Barcellona, Opéra di Parigi, Berlino. Si è esibito sotto la direzione dei più grandi direttori, da Lorin Maazel a Zubin Mehta, Myung-Whun Chung, Gustavo Dudamel, Riccardo Chailly, Antonio Pappano, Franco Zeffirelli lo ha voluto come Rodolfo nella sua produzione de La bohème. Ad aprile uscirà il suo nuovo disco "Verissimo".