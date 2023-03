Le strade della morte Bogdan, l’ultima curva del giovane padre sul raccordo maledetto

di Francesco Tozzi

Ci sono ancora i segni dell’impatto sull’asfalto, lungo la strada provinciale 59 Valdarno Casentinese che aggira l’abitato di Terranuova e collega il fondovalle con le comunità del Pratomagno. C’è la recinzione divelta sopra al muretto in cemento su cui è andata a schiantarsi l’Audi A6 bianca giovedì sera. L’incidente mortale è avvenuto all’altezza del bivio per Poggio Orlandi, il gruppo di case sulla sommità della collina che domina Terranuova. Tra i luoghi più romantici dove assistere ai fuochi d’artificio che chiudono le festività del Perdono. Stavolta si è trasformato nel teatro di una tragedia, la sesta dall’inizio dell’anno in provincia di Arezzo. A perdere la vita lungo il tracciato terranuovese è stato Bogdan Hanganu, manovale di origini romene di 32 anni residente a Loro Ciuffenna, che lascia la moglie e due figli minorenni. La salma dell’uomo, nella serata di ieri, è stata riconsegnata ai familiari dalle forze dell’ordine in modo da poter svolgere i funerali.

Non ci sono certezze al momento sulle cause che hanno portato la vittima a scontrarsi prima sul guard rail e a terminare la corsa a distanza di pochi metri. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Giovanni hanno cercato di ricostruire la dinamica dei fatti, secondo cui sarebbe stata l’elevata velocità a far perdere il controllo del veicolo a Hanganu. Ciò che ancora non è del tutto chiaro è cosa ha provocato l’errore fatale. Una semplice distrazione? Forse un colpo di sonno dovuto alla stanchezza? Oppure la guida in uno stato psicofisico alterato rispetto alla norma? Quello che resta dell’Audi, letteralmente squarciata in due, dimostra che l’incidente è stato violentissimo e il bilancio è di una persona, ancora una, strappata alla vita prematuramente. Considerato il tratto di strada, frequentato anche nelle ore notturne, è un miracolo che l’auto non abbia invaso la corsia di marcia opposta coinvolgendo altri viaggiatori.

La circonvallazione di Terranuova che corre esterna al capoluogo è stata protagonista in altre occasioni di incidenti mortali. Nell’estate del 2020 perse la vita Andrea Novelli, presidente del Consorzio Agrario di Ancona, mentre era in sella alla sua moto. In quel caso l’episodio avvenne all’altezza del distributore di benzina, nelle vicinanze della rotatoria che conduce verso Loro. L’uomo procedeva verso Terranuova e speronò una macchina in uscita dalla stazione di servizio. Dopo il colpo, la vittima fu investita da una delle moto che faceva parte del suo gruppo di centauri. Nel 2021, invece, il calciatore Gianmarco Brandini di 21 anni rimase ucciso dallo scontro tra l’auto in cui viaggiava e un altro mezzo proveniente dalla direzione opposta, nel tentativo di evitare una Porsche che, procedendo ad altissima velocità, aveva compiuto un doppio sorpasso azzardato. La Mazda di Brandini si trovava sempre sulla provinciale, ma nel tratto ormai prossimo all’abitato della frazione della Penna, dove il ragazzo viveva assieme alla famiglia.